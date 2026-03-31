Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: «Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι

Το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Basket League βάφτηκε «ερυθρόλευκο», καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 101-94 στο T-Center Athens, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής. Οι Πειραιώτες διατήρησαν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους ανωτερότητα σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και έντονο χαρακτήρα.

Ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και έλεγξε την αναμέτρηση σε όλη τη διάρκειά της. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε σταθερότητα στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, ενώ εκμεταλλεύτηκε τα κενά του αντιπάλου της, χτίζοντας διαφορά που διατήρησε μέχρι το τέλος.

Η επιλογή του Εργκίν Αταμάν να ξεκινήσει με τον Καλαϊτζάκη στην πεντάδα, με στόχο τον περιορισμό του Ντόρσεϊ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού βρήκε ρυθμό από νωρίς, σημείωσε κρίσιμους πόντους και, σε συνδυασμό με τον Βεζένκοφ, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και σε διψήφια επίπεδα, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική τους συνοχή και την ευστοχία από την περιφέρεια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μήτογλου και Φαρίντ, οι οποίοι έδωσαν λύσεις κοντά στο καλάθι, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά. Ωστόσο, το μέγεθος και η λειτουργία του Ολυμπιακού στη ρακέτα, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση του Γουόκαπ, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να διατηρήσουν τον έλεγχο.

Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε η ένταση ανάμεσα στους Ναν και Ντόρσεϊ, που οδήγησε στην αποβολή και των δύο παικτών. Το περιστατικό αυτό επηρέασε τη ροή του αγώνα, ωστόσο ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του και συνέχισε να επιβάλλει το παιχνίδι του, φτάνοντας μέχρι και στο +17.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε την επιστροφή, με τον Όσμαν να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και να μειώνει τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια και πλησίασαν στο σκορ, όμως ο Ολυμπιακός είχε σταθερά απαντήσεις. Οι Γουόρντ και Χολ κράτησαν το προβάδισμα, ενώ στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Λαρεντζάκης ανέλαβε πρωτοβουλίες και διατήρησε την επιθετική αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών.

Οι Σλούκας και Σορτς προσπάθησαν να μειώσουν εκ νέου τη διαφορά, όμως οι Πίτερς και Παπανικολάου επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τάνια Τσανακλίδου για Μαρινέλλα: Αναπαύσου γλυκιά μου αρχόντισσα, θα σε θυμόμαστε πάντα Σοκ στον Πειραιά: 27χρονος επιτέθηκε σε 54χρονη και αποπειράθηκε να την βιάσει Κακοκαιρία Erminio: Red Code σε Αττική και άλλες 7 περιοχές – Έρχονται καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χαλαζοπτώσεις Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται

Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο για τους νικητές ήταν ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε στα τελευταία λεπτά με ενοχλήσεις στη γάμπα.

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την αγωνιστική του σταθερότητα και την ανωτερότητά του στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία ενόψει της συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101