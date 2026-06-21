Παναθηναϊκός: Οριστικά «πράσινος» ο Τσάπρας, απομένουν οι υπογραφές – Το «αντίο» του Λεβαδειακού

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ήρθαν σε οριστική (προφορική) συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ.

Επί της ουσίας αυτό που απομένει είναι να περάσει ο Έλληνας άσος από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Το deal έκλεισε οριστικά την Κυριακή (21/6) μετά από το τελικό ραντεβού που είχαν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος με τον ομόλογό του, του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη.

Το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 2,8 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης και πιθανότατα κι «έμψυχα» ανταλλάγματα.

Το «αντίο» του Λεβαδειακού

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Το Τριφύλλι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Λεβαδειακό και απομένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της μεταγραφής.

Ο Λεβαδειακός αποχαιρέτησαν τον Τσάπρα, ένα δικό τους παιδί που πήγε στην ομάδα στα 16 του χρόνια, με ένα βίντεο, στο οποίο ο Έλληνας αμυντικός ξεκινάει από τα αποδυτήρια της ομάδας και κατευθύνεται προς την Αθήνα.

Το βίντεο είναι «ντυμένο» με το «My Way» του Φρανκ Σινάτρα, ενώ στην περιγραφή ο Λεβαδειακό γράφει: «goodbye». Ο Τσάπρας μέτρησε 167 εμφανίσεις με τον Λεβαδειακός έχοντας 13 γκολ και 27 ασίστ, εκ των οποίων οι 10 στις 36 συμμετοχές του στην περασμένη σεζόν.