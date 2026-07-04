Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ

Ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR και αναμένεται να βρίσκεται τη νέα σεζόν στον πάγκο της ομάδας, στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Την επιστροφή του Αμερικανού ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε προαναγγείλει την κίνηση και στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη μεγάλη επιστροφή.

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Legends never leave» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δηλαδή «οι μύθοι δεν φεύγουν ποτέ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, στο τιμ του Ζοτς».

Ο Μπατίστ έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού. Ο πρώην παίκτης των «πράσινων» φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες, από το 2003 έως το 2012 και από το 2013 έως το 2014.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά Κύπελλα Ελλάδας και τρεις τίτλους EuroLeague, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την πιο επιτυχημένη περίοδο του συλλόγου.

Η προπονητική διαδρομή του

Στην προπονητική του καριέρα, ο 49χρονος έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή σε ομάδες του NBA. Συγκεκριμένα, έχει περάσει από τους Μπρούκλιν Νετς, τους Σάρλοτ Χόρνετς, τους Ορλάντο Μάτζικ, τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, τους Χιούστον Ρόκετς και τους Τορόντο Ράπτορς.

Η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με την ομάδα, καθώς ο Μπατίστ γυρίζει στο ΟΑΚΑ από διαφορετικό ρόλο, έχοντας πλέον εμπειρία από πάγκους του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου.