Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: «Πράσινο» προβάδισμα στους τελικούς

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Novibet Volley League, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Κ.Γ. Μετς και έκανε το 1-0 στις νίκες. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξε ανωτερότητα στα τρία από τα τέσσερα σετ και αξιοποίησε το πλεονέκτημα έδρας σε μια σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ισορροπία, αλλά ο Παναθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του στα κρίσιμα σημεία και πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν από νωρίς διαφορά (8-4, 9-5), ενώ ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 9-9 με άσους του Τόρρες. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες κινήθηκαν πόντο-πόντο, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις στο τέλος και έκλεισαν το σετ.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο δεύτερο σετ και αύξησε τη διαφορά του σε 2-0. Οι «πράσινοι» πίεσαν στο σερβίς και ενίσχυσαν το μπλοκ τους, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε διψήφια διαφορά και να κατακτήσουν το σετ με 25-15 χωρίς αντίσταση από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο τρίτο σετ και μείωσε σε 2-1, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σετ της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14-10, αλλά οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 17-18 και οδήγησαν το σετ σε μεγάλη μάχη. Οι δύο ομάδες πήγαν μαζί μέχρι το 33-33, με τον Ερνάντες να πρωταγωνιστεί, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και πήρε το σετ με 33-35.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα στο τέταρτο σετ και «καθάρισε» τον αγώνα. Οι «πράσινοι» περιόρισαν τον Ερνάντες, πίεσαν ξανά από το σερβίς και πήραν από νωρίς διαφορά, την οποία διατήρησαν εύκολα μέχρι το 25-16, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου πήρε τη νίκη με όπλα το σερβίς και το μπλοκ, καθώς σημείωσε 12 άσσους και 11 μπλοκ, ενώ εκμεταλλεύτηκε και τα 42 λάθη του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε σταθερότητα στην υποδοχή και υστέρησε επιθετικά σε κρίσιμα σημεία.

Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο PAOK Sports Arena στις 26 Απριλίου (18:30), με στόχο την ισοφάριση.

Τα σετ : 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16)

: 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) Διάρκεια : 114 λεπτά

: 114 λεπτά Πόντοι Παναθηναϊκού : 12 άσσοι, 60 επιθέσεις, 11 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων

: 12 άσσοι, 60 επιθέσεις, 11 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων Πόντοι ΠΑΟΚ : 2 άσσοι, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 42 λάθη αντιπάλων

: 2 άσσοι, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 42 λάθη αντιπάλων Διαιτητές : Μυλωνάκης, Νικάκης

: Μυλωνάκης, Νικάκης Διαιτητής challenge : Μουλά Λ.

: Μουλά Λ. Επόπτες : Γεώργας, Ζαρμπίνης

: Γεώργας, Ζαρμπίνης Γραμματεία: Καρατζογλίδου

Πρόγραμμα τελικών (τίτλος στις 3 νίκες)