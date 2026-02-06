Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα αύριο ο 20χρονος ταλαντούχος Κροάτης Αντριάνο Γιάγκουσιτς – Στα 5.2 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται από αύριο Παρασκευή (6/2) ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, σύμφωνα με την κροατική ιστοσελίδα Jutarnji που αναφέρεται σε συμφωνία 5.2 εκατομμυρίων ευρώ με τη Σλάβεν Μπέλοπο, στην οποία ανήκει ο 20χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής, που θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα του κροατικού ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για την 8η «χειμερινή» μεταγραφική κίνησή του «τριφυλλιού», με τον νεαρό άσο να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα αύριο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

Σημειώνεται ότι η μεταγραφή αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Αναλυτικά το κροατικό δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή (σ.σ. 6/2), θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Είναι μια φανταστική συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κροατίας συμφώνησε αμέσως. Η γρήγορη αποχώρηση και η υπογραφή του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό εξαρτήθηκαν από το γεγονός ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει».

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σλάβεν Μπελούπο και πέρασε από τις μικρές ομάδες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Τη φετινή σεζόν σε 20 συμμετοχές έχει 7 γκολ και 6 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σημείωσε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 27 παιχνίδια.

