Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο – «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

Στην Αθήνα έφτασε ο Σαντίνο Αντίνο λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του απ’ τη Γοδόι Κρουζ στον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος Αργεντινός αριστερός εξτρέμ, που θα αποτελέσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην Ιστορία των «πράσινων» (με συνολικό ποσό που θα φτάσει τα 8,4 εκατ. ευρώ), ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τους γονείς του, τον αδερφό του, ενώ στο αεροδρόμιο τους περίμενε ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης μαζί με τους εκπροσώπους του, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στην Αθήνα.

Ερωτηθείς για το πώς νιώθει με τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι», ο Αντίνο είπε: «Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κοτσόλη, τον προπονητή και τον πρόεδρο που μπόρεσαν να με φέρουν εδώ», ενώ για όσα έγιναν με τη Γοδόι Κρουζ και τη μεγάλη αλλαγή σελίδας στην καριέρα του είπε: «Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας τόσο μεγάλος σύλλογος. Μίλησα λίγο με τον Ταμπόρδα, που μου είπε περισσότερο για την πόλη, για την Αθήνα».

Όσο για το αν είναι ενήμερος για την παράδοση των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό, ο νεαρός μεσοεπιθετικός απάντησε: «Ναι, ξέρω κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί αναγνωρίζονται γιατί αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω θα έχω κι εγώ την ίδια δυνατότητα».

Τέλος, μίλησε για τους εφετινούς στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Εχω τον στόχο που έχουμε όλοι. Τόσο στο Europa League όσο και στο Κύπελλο», απάντησε ο Αντίνο.

Ο Αργεντινός άσος θα περάσει ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και τη Δευτέρα (19/1) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα απ’ τον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

