Παναθηναϊκός: Τέλος από το «τριφύλλι» ο Γιώργος Τζαβέλλας

Ο Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Τζαβέλλας αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, καθώς συμφώνησαν για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ.

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του συλλόγου συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Τζαβέλλας, που δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο της επόμενης ημέρας, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα. Μετά από συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπήρξε συμφωνία ώστε να λυθεί φιλικά η συνεργασία, με την επίσημη επιβεβαίωση να θεωρείται ζήτημα χρόνου.

Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός είχε ενταχθεί στην οικογένεια του Παναθηναϊκού τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Από τότε εκτελούσε καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, συμβάλλοντας στη λειτουργία του συλλόγου σε διοικητικό επίπεδο.

Τον τελευταίο μήνα, το οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού εμπλουτίστηκε με νέα πρόσωπα, όπως ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο Στέφανος Κοτσόλης, οι οποίοι ανέλαβαν ρόλους τεχνικού και αθλητικού διευθυντή αντίστοιχα. Η αποχώρηση του Τζαβέλλα εντάσσεται στις συνολικές αλλαγές που επιχειρούνται, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δυναμικής δομής εντός και εκτός γηπέδου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν θα υπάρξουν και άλλες προσθαφαιρέσεις στο «πράσινο» οργανόγραμμα, καθώς η ΠΑΕ συνεχίζει να διαμορφώνει το νέο της πλαίσιο λειτουργίας για την επόμενη ημέρα.