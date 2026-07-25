Παναθηναϊκός: Τέλος ο Βασίλης Τολιόπουλος από τους «πράσινους» – Ανακοινώνεται από τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τολιόπουλο, έπειτα από μία σεζόν παρουσίας του Έλληνα γκαρντ στην ομάδα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε την αποχώρηση του παίκτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα ευχαρίστησε τον Βασίλη Τολιόπουλο για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του, ενώ του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Σε ευχαριστούμε, Βασίλη! Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες πως είσαι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου», ανέφερε ο Παναθηναϊκός στο μήνυμά του.

Thank you, Vassilis! 💚 You showed up, did your job, and proved to be a great professional and teammate. Wishing you all the best in the next chapter of your career!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oXvHOwXnh3 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στον Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανακοινώσει την απόκτησή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Έλληνα γκαρντ.