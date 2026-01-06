Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Τεράστια κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς η επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να προχωρήσει σε μια εντυπωσιακή μεταγραφή έχει φέρει έντονο ενδιαφέρον στις τάξεις των φιλάθλων, αλλά και αυξημένες προσδοκίες για μια δυνατή κίνηση ενίσχυσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ονόματα με παρουσία στο NBA και ευρωπαϊκή εμπειρία: ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/1) σε live στο Instagram, όπου αποκάλυψε δημόσια την πρόθεσή του να ολοκληρώσει μια μεταγραφή που –όπως είπε– μπορεί να ταράξει τα νερά. «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», είπε χαρακτηριστικά.

Από εκείνη τη στιγμή, άρχισαν οι εικασίες για το ποιον παίκτη έχει βάλει στο μάτι η ομάδα. Αν και η Euroleague έχει πλέον «κλείσει» για νέες προσθήκες, η ματιά του Παναθηναϊκού στρέφεται προς το NBA, όπου δεν αποκλείεται κάποιοι παίκτες να αναζητήσουν επιστροφή στην Ευρώπη, είτε μέσω ανταλλαγών είτε μέσω αποδέσμευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ονόματα των Χέιζ-Ντέιβις και Γιαμπουσέλε φαντάζουν ιδανικές περιπτώσεις, τόσο λόγω αγωνιστικού προφίλ όσο και εμπειρίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το παράδειγμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας, το περασμένο καλοκαίρι, έδειξε πως ένας παίκτης δεν μπορεί να αποχωρήσει από το συμβόλαιό του στο NBA αν δεν υπάρξει αποδέσμευση ή ανταλλαγή, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου, όταν και θα ξεκαθαρίσουν πολλές καταστάσεις. Μέχρι τότε, ο Χέιζ-Ντέιβις παραμένει στους Φοίνιξ Σανς και ο Γιαμπουσέλε στους Νιου Γιορκ Νικς, με αμφότερους να μην έχουν τον ρόλο που θα ήθελαν.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αμείβεται με 5.500.000 δολάρια για φέτος και έχει προσωπική οψιόν για ακόμη 5.775.000 δολάρια τη σεζόν 2026-27. Ωστόσο, ο χρόνος συμμετοχής του είναι απογοητευτικός (3,2 πόντοι σε 9,8 λεπτά) και φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει αναλάβει να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Από την άλλη, ο Χέιζ-Ντέιβις δεσμεύεται με εγγυημένο συμβόλαιο 2.050.000 δολαρίων, θέλει όμως να εξαντλήσει τις πιθανότητες στο NBA, καθώς προσπαθεί να αυξήσει τον χρόνο συμμετοχής του (1,4 πόντοι σε 8 λεπτά), κάτι που καθιστά την περίπτωση του πιο δύσκολη – όχι όμως και απίθανη.

Κοινό στοιχείο και των δύο είναι ότι δεν έχουν ικανοποιητικό ρόλο στις ομάδες τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τροχιά τίτλων και αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague, λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, δεν φαίνεται να αποτελεί τροχοπέδη, καθώς τα συμβόλαιά τους είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα για ομάδα που θέλει να επενδύσει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο NBA, αναμένοντας πιθανές αποδεσμεύσεις ή ανταλλαγές που θα ανοίξουν τον δρόμο. Το είχε πράξει άλλωστε και στην περίπτωση του Σάσα Βεζένκοβ, όταν ο Ολυμπιακός επωφελήθηκε από την αποδέσμευσή του από τους Ράπτορς για να τον φέρει πίσω στην Ευρώπη.