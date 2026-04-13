Παναθηναϊκός: Το νέο σπίτι του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό παίρνει σάρκα και οστά – Δείτε βίντεο

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παίρνει σάρκα και οστά, καθώς τα νέα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν την πρόοδο των έργων και επιβεβαιώνουν ότι το «τριφύλλι» πλησιάζει στην είσοδό του στο νέο του σπίτι.

Ραγδαία πρόοδος των έργων στον Βοτανικό

Το κολοσσιαίο έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού μέρα με τη μέρα παίρνει μορφή. Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής χτίζονται καθημερινά και πλέον διαμορφώνεται ξεκάθαρα η εικόνα ενός υπό κατασκευή γηπέδου.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, ενώ μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το 50% του έργου, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό.