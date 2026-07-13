Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν – Οι όροι της συμφωνίας με τη Λέστερ

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς υπέγραψε τη Δευτέρα το συμβόλαιό του με τους «πράσινους» και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα εντός της ημέρας.

Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία του δανεισμού του από τη Λέστερ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πρόσφατες πληροφορίες του Gazzetta, το οποίο είχε αποκαλύψει την ανατροπή στην υπόθεση το βράδυ της Πέμπτης, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του Δανού ποδοσφαιριστή στην Ιταλία το βράδυ του Σαββάτου.

Οι όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Λέστερ προβλέπει χαμηλό αντίτιμο για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί, εφόσον ο Κρίστιανσεν αγωνιστεί στο 50% των αγώνων της ομάδας, καταγράφοντας σε κάθε συμμετοχή του τουλάχιστον 45 λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Δανός αριστερός μπακ αποτελεί προσωπική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεσή του.