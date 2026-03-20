Παναθηναϊκός – Φλοίσβος 3-2: Κυπελλούχοι Ελλάδας στο Βόλεϊ οι «πράσινοι», ύστερα από έναν συναρπαστικό τελικό

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας βόλεϊ, καθώς επικράτησε του μαχητικού Φλοίσβου με 3-2 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Οι «πράσινοι» έφτασαν στο 8ο τρόπαιο της ιστορίας τους και πρώτο μετά το 2010, σε έναν αγώνα με έντονες εναλλαγές και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Ο Φλοίσβος, που είχε ήδη αποκλείσει Ολυμπιακό, Μίλωνα και Πανιώνιο, επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του ως «φονέας των γιγάντων» και έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον τελικό στο τάι-μπρέικ. Παρά την εξαιρετική του παρουσία, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση, με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία.

Η εξέλιξη του τελικού και οι εναλλαγές στο σκορ

Ο Φλοίσβος ξεκίνησε δυναμικά και κατέκτησε το πρώτο σετ, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Παναθηναϊκού και την αποτελεσματικότητά του στο μπλοκ. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν στο δεύτερο σετ, βελτίωσαν την απόδοσή τους στο σερβίς και ισοφάρισαν σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου ανέκτησε τον έλεγχο, πίεσε από το σερβίς και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων της, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα με 2-1. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός απάντησε στο τέταρτο σετ, περιόρισε τα λάθη και με πιο σταθερή επιθετική λειτουργία ισοφάρισε σε 2-2, οδηγώντας τον τελικό στο τάι-μπρέικ.

Το καθοριστικό τάι-μπρέικ και οι πρωταγωνιστές

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, ο Παναθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του και βρήκε λύσεις στην επίθεση, με καθοριστική συμβολή των Γιάντσουκ, Νίλσεν και Γκάσμαν. Οι «πράσινοι» διατήρησαν προβάδισμα στο σκορ και έφτασαν στη νίκη με 15-9, «σφραγίζοντας» την κατάκτηση του τίτλου.

Τα σετ: 22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9