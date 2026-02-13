Παναθηναϊκός: Χωρίς Τεττέη με ΑΕΛ, απών ο Καλάμπρια με ΟΦΗ

Ο Ανδρέας Τεττέη δεν θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στην κυριακάτικη (15/2, 21:00) αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο διεθνής επιθετικός συμπλήρωσε κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τους Θεσσαλούς.

Για τον ίδιο λόγο θα απουσιάσει και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει τη δική του ποινή στην εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική, η οποία έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου (18:00) στο γήπεδο της.