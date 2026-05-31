Πανθρακικός: Το… τρολάρισμα της ομάδας της Θράκης στην Παρί Σεν Ζερμέν – «Θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε»

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να αναδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο υπάρχει μία ελληνική ομάδα την οποία δεν την έχει κερδίσει ποτέ και φρόντισε να της το υπενθυμίσει.

Σήμερα με τη Realnews, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, Real Auto

Πρόκειται για τον Πανθρακικό, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, ανέβηκε στη Super League 2, ο οποίος με ανάρτηση στα social media αναφέρθηκε στο φιλικό του 2009, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1, γράφοντας ουσιαστικά πως περιμένει… ρεβάνς, αναρωτώμενος αν η Παρί θα καταφέρει κάποτε να τον κερδίσει.

Το ματς είχε γίνει πριν από 17 χρόνια

Ο αγώνας είχε γίνει στις 23 Ιουλίου 2009, σε αναμέτρηση προετοιμασίας, όπου η γαλλική ομάδα είχε προηγηθεί, πριν ο Πανθρακικός, η ομάδα της Κομοτηνής, ισοφαρίσει και διαμορφωθεί το τελικό 1-1.

Την κόρη τους βάφτισαν Γιώργος Τζαβέλλας και Βίκυ Κάβουρα – Δείτε φωτό