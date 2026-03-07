Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Στα «σαλόνια» της Super League έπειτα από 26 χρόνια η «Μαύρη Θύελλα» – ΒΙΝΤΕΟ

Την άνοδό της στη Super League πανηγυρίζει από το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) η Καλαμάτα. Η «Μαύρη Θύελλα» κατέβαλλε με 1-0 την αντίσταση του δεύτερου Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, ανέβασε τη διαφορά στους οκτώ βαθμούς, απόσταση που δεν καλύπτεται δυο αγωνιστικές πριν το τέλος των Play Off.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία ήταν τη σεζόν 1999-2000. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήγε με αβαντάζ πέντε βαθμών στη Νέα Σμύρνη και βρέθηκε από το 19ο μόλις λεπτό να έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού. Το γκολ του Αχμάντ Μέντες Μορέιρα ήταν απλά το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής περιόδου που πραγματοποίησε η «Μαύρη Θύελλα». Στα τελευταία λεπτά υπήρξε αγωνία για τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Νίκου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έπεσε άτσαλα και χτύπησε στα πλευρά, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι πιο ανησυχητικό.

Στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού Β’, χάρη στα γκολ των Ιβάν Μιούλερ (18’), Έντβιν Μπετσίροβιτς (61’) και Αλεξάντερ Γιόχανσον (78’ – έπειτα από επέμβαση του Νίκου Μπότη σε πέναλτι του Χαβιέ Μεντόζα). Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου είχε και την τύχη με το μέρος της, καθώς στο 37’ στο φάουλ του «γερόλυκου» Ματιέ Βαλμπουενά η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναγιώτη Αυγερινού κι απομακρύνθηκε.

Στη διαδικασία των Play Out, νίκη που το κρατάει ζωντανό στη μάχη της παραμονής σημείωσε το Αιγάλεω. Με κεφαλιά του Νικ Περτς λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, το «Σίτι» επιβλήθηκε στο Μαρκόπουλο με 1-0 του ουραγού Παναργειακού που συνεχίζει δίχως νίκη φέτος κι ενώ έχει ηττηθεί και στα τέσσερα ματς του μίνι πρωταθλήματος με το ίδιο σκορ. Και πώς να αλλάξει αυτό, όταν στο 78’ οι Αργείοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά την εκτέλεση του Κωνσταντίνου Μυρτολάρι απέκρουσε ο Ηλίας Καραργύρης.

Στο «Ελ Πάσο», Athens Kallithea FC και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 1-1, πήραν από ένα βαθμό και βρέθηκαν στο +4 από την τελευταία τετράδα. Ο Βασίλης Γκορντεζιάνι (14’) έβαλε μπροστά στο σκορ τους νησιώτες, αλλά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ισοφάρισε ο Μιχάλης Μανιάς για την ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Θρίλερ είχαμε, τέλος, στην Ηλιούπολη. Με γκολ του Αντώνη Καπνίδη στο πέμπτο – και τελευταίο – λεπτό των καθυστερήσεων, τα Χανιά ξεπέρασαν την αντίσταση της ομάδας του Θωμά Γράφα. Κι οι δυο ομάδες, πάντως, είναι σε δεινή βαθμολογική θέση αναφορικά με την παραμονή τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των Play Off και Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Play Off

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 0-3

Play Out

Αιγάλεω – Παναργειακός 0-1

Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-1

Ηλιούπολη – Χανιά 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF (Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 4η Αγωνιστική)

1. Καλαμάτα ΠΣ 34

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 21

4. Ολυμπιακός Β’ 18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT (Β’ ΟΜΙΛΟΣ, 4η Αγωνιστική)