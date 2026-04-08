Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Όλα «μηδέν» στο ντέρμπι της «ουράς»

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας Τρίπολης στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play out της Super League, σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν… βόλεψε κανέναν απ’ τους δύο καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, αν και μείωσαν στους 2 βαθμούς την απόστασή τους απ’ την ΑΕΛ.

Σ’ ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, οι γηπεδούχοι ήταν λίγο πιο απειλητικοί και είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς στο 6’ με ένα σουτ του Λύρατζη που βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο.

Στο 22’ από κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Γκονζάλες έπιασε ένα σουτ που κόντραρε στα σώματα των παικτών του Πανσερραϊκού, ενώ στο 57’ ο Πανσερραϊκός έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία στον αγώνα, όταν από γέμισμα του Αμεονγκά, ο Ίβαν βρέθηκε σε συνθήκη τετ-α-τετ με τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε, αλλά ο γκολκίπερ του Αστέρα έκανε τρομερή επέμβαση με τα πόδια.

Στο 73’ ο Φέλτες έκανε το σουτ από πλάγια θέση εντός περιοχής, με τον Παπαδόπουλο να κλείνει τη γωνία του και να διώχνει σε κόρνερ, ενώ στο 82’ ο πλασέ του Μπαρτόλο από συνεργασία του με τον Μακέντα βρήκε τον Τιναλίνι σε ετοιμότητα στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 47’ Φέλτες, 48’ Ντε Μάρκο – 72’ Τριανταφυλλόπουλος, 79’ Αλμύρας

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86’ Μασκανάκης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (83’ Οκό).