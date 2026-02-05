Παντελίδης: “Θα θέλαμε αναβάθμιση σε μια ή δύο θέσεις για την ΑΕΛ, αλλά να είναι σχεδόν έτοιμος παίκτης”

Ανάμεσα στα θέματα που αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης (5/2) για την AEΛ Novibet o προπονητής της, Σάββας Παντελίδης, ήταν τα μεταγραφικά.

Ερωτηθείς για αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο ρόστερ, σε προσθήκη ή αποχώρηση, ο τεχνικός των «βυσσινί» έθεσε ως βασική προϋπόθεση την ετοιμότητα για οποιαδήποτε ενίσχυση, με ορίζοντα 15-20 ημερών, κάνοντας αναφορά σε επιθετικό και μέσο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε επί του θέματος: «Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και γενικότερα με τις μεταγραφές του Ιανουαρίου συνήθως είναι η αποχή.

Αν είναι ένας παίκτης που τουλάχιστον στα δεδομένα του, με τις μετρήσεις του, μπορεί σε 15-20 μέρες να παίξει ματς, τότε ίσως να μας απασχολήσει.

Αλλιώς, με τρεις μήνες να υπολείπονται, δεν νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε κάποιον απλά να τον γυμνάσουμε, για να είναι καλύτερα το καλοκαίρι.

Αυτή τη στιγμή αν μπει κάποιος, θα πρέπει να είναι σχεδόν έτοιμος να βοηθήσει.

Δεν είναι ότι έχουμε ακριβώς κενά, απλά θα θέλαμε μια αναβάθμιση. Αν βάλεις την ομάδα έτσι όπως είναι, θεωρώ ότι ίσως μια βοήθεια στο χώρο του κέντρου, που να έχει ποιότητα, προκειμένου να είμαστε λίγο καλύτεροι στην κυκλοφορία της μπάλας, δεν θα μας έκανε κακό.

Όπως επίσης αν υπήρχε και κάποιος ποδοσφαιριστής που να μπορεί με λίγες επαφές να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα δυο σημεία που βλέπω εγώ ότι ίσως θα μας έκαναν λίγο καλύτερους».

«Ειδοποιήθηκαν παίκτες πολύ νωρίτερα ότι δεν υπολογίζονται, αλλά ακόμα δεν έγινε κάτι»

Όσο για τις αποδεσμεύσεις; «Με τις αποδεσμεύσεις υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι ακόμα στην ομάδα, έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζονται. Ότι θα ήταν καλύτερο να βρουν μια ομάδα να συνεχίσουν την καριέρα τους, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.

Πάντως, έχουν ενημερωθεί πολύ νωρίτερα από τώρα. Δεν είναι τις τελευταίες μέρες.

Απλά υπάρχει μια διαδικασία στην οποία δεν είναι ανάγκη να επεκταθώ. Να σας πω μόνο την άποψή μου, επειδή κάποιες φορές με ρωτάτε κάποια πράγματα ή γράφετε κάποια πράγματα.

Το 50% της βελτίωσης της ομάδας έχει έρθει από δουλειά. Και το άλλο 50% επειδή κάποια παιδιά, που δεν ταίριαζαν στην ομάδα, μας άφησαν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη».

(*) Στο μεταξύ η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ενημερώθηκε σήμερα (5/2) μέσω επίσημης επιστολής της ΚΕΔ/ΕΠΟ, ότι στον αγώνα της ομάδας με τον Παναιτωλικό, για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θα παραβρεθεί ο Αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ/ΕΠΟ κ. Στεφάν Λανουά.

“Η παρουσία του κ. Λανουά στο AEL FC ARENA και η φιλοξενία του από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνιστούν ξεχωριστή τιμή τόσο για τον σύλλογο όσο και για την πόλη της Λάρισας”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

(*) Mε πληροφορίες από monobala.gr