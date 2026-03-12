Παντελίδης: “Υπάρχουν καλύτερα πράγματα μπροστά για την ΑΕΛ”

Για ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας έκανε λόγο ο προπονητής της ΑΕΛ, Σάββας Παντελίδης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης στο AEL FC ARENA.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο τεχνικός της ΑΕΛ τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα, στόχος ήταν να φτάσει σε ένα επίπεδο όπου θα μπορεί να δίνει τέτοιου είδους παιχνίδια, τα οποία θα την φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη της παραμονής.

«Όταν ήρθα στην ομάδα ο στόχος ήταν αυτός. Να φτάσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορεί να παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια που θα την βοηθήσουν για τον στόχο που είναι η παραμονή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, με την προσπάθεια των παιδιών, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα παιχνίδι σαν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αντιμετωπίζει την αναμέτρηση ως «τελικό», υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία της.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι τελικός. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Θα έλεγα σημαντικά παιχνίδια που μπορούν να σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο».

Ο Σάββας Παντελίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ποδοσφαιριστές, τονίζοντας πως με συγκέντρωση, ψυχραιμία και σεβασμό στον αντίπαλο, η ΑΕΛ μπορεί να πετύχει ακόμη ένα σημαντικό βήμα.

«Θεωρώ πως αν παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, με απόλυτο σεβασμό στον αντίπαλο, γιατί πραγματικά παίζει ένα από τα τελευταία του χαρτιά, δεχόμενοι τη βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει το γήπεδό μας και η ατμόσφαιρα, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε να διαχειριστούμε ορισμένα προβλήματα, αλλά όλοι μαζί θα βγούμε στο γήπεδο με ενθουσιασμό για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Παράλληλα σημείωσε ότι η ομάδα δεν έχει ευνοηθεί σε καμία περίπτωση και όσα έχει πετύχει έως τώρα είναι αποτέλεσμα προσπάθειας.

«Ό,τι έχουμε πετύχει έως τώρα δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Αντιθέτως, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε από τους ευνοημένους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να βρούμε ηρεμία και ισορροπία για να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο».

Ο προπονητής της ΑΕΛ μίλησε επίσης για την απόφασή του να αναλάβει την ομάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, παρά τις επιφυλάξεις που άκουγε από ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

«Μετά από μία εβδομάδα που βρισκόμουν εδώ, είπα και εγώ με τη σειρά μου “πού ήρθα”. Τώρα όμως μπορώ να πω ότι καλά έκανα που ήρθα και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλύτερα πράγματα μπροστά. Μπορεί να μην μου φαίνεται, αλλά είμαι πεισματάρης».

Αναφερόμενος στα σκαμπανεβάσματα που παρουσιάζει κατά διαστήματα η ομάδα, εξήγησε ότι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις πολλές αλλαγές στο ρόστερ.

«Το 60% των ποδοσφαιριστών έχουν έρθει από τα μέσα του Ιανουαρίου και μετά και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διακυμάνσεις στην απόδοση. Διορθώνουμε τις αδυναμίες μας μέρα με τη μέρα».

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης των φιλάθλων της ΑΕΛ.

«Η στήριξη του κόσμου θα είναι σημαντική για τη νίκη που θα μας φέρει πιο κοντά στην παραμονή. Το καλύτερο κίνητρο είναι η νίκη και η χαρά των ποδοσφαιριστών μετά το ματς μέσα στα αποδυτήρια».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το μέλλον του στην ομάδα, ο Σάββας Παντελίδης απάντησε χαρακτηριστικά: «Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής».