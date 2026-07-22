ΠΑΟΚ: Έτοιμος για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την Ντιναμό Κιέβου – Λίσι: «Θέλω να δω μία ανταγωνιστική ομάδα για 90 λεπτά»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:00, Open) την Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος» αρχίζει με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς με την ουκρανική ομάδα στην Τούμπα, στις 30 Ιουλίου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, και ο τερματοφύλακας της ομάδας, Αντώνης Τσιφτσής, μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση και αναφέρθηκαν στην προετοιμασία, στο αγωνιστικό πλάνο και στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας.

Λίσι: «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά»

Ο Αλέσιο Λίσι υπογράμμισε αρχικά τη σημασία του αγώνα, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν. «Είναι πολύ σημαντικό το αυριανό ματς για την ομάδα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας. Ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα», ανέφερε.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. «Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι περισσότερο συνηθισμένη, αλλά και για εμάς είναι καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι εξήγησε ότι η επιλογή έγινε στο πλαίσιο του αγωνιστικού σχεδιασμού της ομάδας. «Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Προτιμήσαμε να παίξουμε οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα την ομάδα», σημείωσε.

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» ρωτήθηκε επίσης αν οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ρόστερ μπορούν να δυσκολέψουν την αγωνιστική προετοιμασία της Ντιναμό Κιέβου. «Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι έχουν μια εικόνα από τα φιλικά μας. Ίσως είναι ένα “όπλο” για εμάς, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός, όπως και οι παίκτες του, οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις», απάντησε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του Ελουστόντο και των υπόλοιπων μεταγραφικών αποκτημάτων, ο Αλέσιο Λίσι τόνισε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι. «Όλοι οι παίκτες που αποκτήσαμε είναι έτοιμοι να παίξουν. Ο Αρίτζ είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Θα δούμε ποιους θα επιλέξουμε για το παιχνίδι», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός περιέγραψε την αγωνιστική εικόνα που επιθυμεί να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. «Θέλω να δω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ για 90 λεπτά. Μια ομάδα που θα κάνει χαρούμενους τους φιλάθλους μας, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Μια ομάδα που θα αγαπούν να βλέπουν», ανέφερε.

Τσιφτσής: «Είμαστε απόλυτα έτοιμοι»

Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, επισήμανε ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί για τις διαφορετικές συνθήκες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Όλα φαίνονται στο γήπεδο. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Έχουμε δουλέψει καλά εδώ και έναν μήνα και πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο παιχνίδι. Έχουμε μελετήσει τον αντίπαλό μας, είμαστε προετοιμασμένοι και θα εφαρμόσουμε το πλάνο μας στο γήπεδο. Όλα θα κριθούν στην Τούμπα. Αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε ενόψει του δεύτερου αγώνα στο “σπίτι” μας», δήλωσε.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πρόσθεσε ότι τόσο οι παλαιότεροι όσο και οι νεότεροι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του νέου προπονητή. «Έχουμε δει οπτικό υλικό του αντιπάλου. Όλοι μας, οι παλαιότεροι παίκτες αλλά και τα νέα παιδιά στην ομάδα, πρέπει να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του προπονητή μας. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί έχουμε προπονηθεί αρκετά σκληρά. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι», κατέληξε.