ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Γιακουμάκη, δεν παίζει με ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/4, 18:00), για τη 2η Αγωνιστική των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League.

Προπόνηση η οποία, όμως, επεφύλασσε ένα δυσάρεστο νέο για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Κι αυτό καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης. Ο 31χρονος επιθετικός θα υποβληθεί σε μαγνητική, από τα αποτελέσματα της οποίας θα αξιολογηθεί η κατάστασή του και πώς θα κινηθεί το ιατρικό επιτελείο τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που υποβλήθηκε και σήμερα (18/4) σε θεραπεία. Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.