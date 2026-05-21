ΠΑΟΚ: Η ανάρτηση του Γιώργου Γιακουμάκη για το φινάλε της φετινής «ιδιαίτερης» σεζόν

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης που φέτος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα, θέλησε με ένα μήνυμά του μέσω των σόσιαλ μίντια για το κλείσιμο της σαιζόν να ευχαριστήσει για όλα τον κόσμο της ομάδας.

«Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της! Σας ευχαριστώ για όλα! Και για τα όμορφα και για τα άσχημα!!! ΠΑΟΚΑΡΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Έλληνας επιθετικός.

Η ανάρτηση του συνοδεύεται από το δημοφιλές τραγούδι του Θεσσαλονικού ράπερ Λέξ, «Αλήτική αγάπη».

Σημειώνεται ότι φέτος, ο διεθνής στράικερ, που επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ του Μεξικό, σημείωσε 15 γκολ σε 36 συμμετοχές με τους Θεσσαλονικείς, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα παραμείνει στις τάξεις της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.