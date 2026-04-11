ΠΑΟΚ: Η ανακοίνωση για τον Στέφανο Μπορμπόκη – «Άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου»

Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει ο θάνατος του Στέφανου Μπορμπόκη, σήμερα, σε ηλικία 59 ετών. Ο Στέφανος Μπορμπόκης αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα με την υγεία του και τελικά εξέπνευσε το Μεγάλο Σάββατο (11/4).

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, σημειώνοντας ότι άφησε «το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας», ενώ εύχεται δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»