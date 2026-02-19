ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγεφ κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-2 από τη Θέλτα στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του UEFA Europa League, όμως το γκολ του Γερεμέγεφ στο φινάλε κράτησε «ανοιχτή» την υπόθεση πρόκριση ενόψει της ρεβάνς στη Γαλικία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, αλλά αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και μείωσε το σκορ, διατηρώντας ελπίδες για την πρόκριση στους «16».

Οι απουσίες, η συσσωρευμένη κούραση και το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα επηρέασαν την εικόνα του ΠΑΟΚ, ενώ η ποιότητα της Θέλτα αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν τα μεγάλα κενά στη μεσαία γραμμή και στην άμυνα του Δικεφάλου και «χτύπησαν» με αντεπιθέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ο 39χρονος Ιάγκο Άσπας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα με γκολ και ασίστ, οδηγώντας τη Θέλτα σε προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε αντιμέτωπος με το φάσμα του αποκλεισμού, όμως ο Γερεμέγεφ έδωσε το… φιλί της ζωής και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε αναγνωριστικά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ρυθμό. Η Θέλτα απείλησε πρώτη στο 13’, όταν ο Σβέντμπεργκ βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κάθετη πάσα του Άσπας, όμως ο Τσιφτσής πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση σε διπλή προσπάθεια. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν εκ νέου τους χώρους στο 16’, αλλά το σουτ του Μινγκέθα πέρασε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, αλλά δεν δημιούργησε ουσιαστικές φάσεις. Στο 33’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε χέρι μετά από σουτ του Ζίβκοβιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Η Θέλτα τιμώρησε τα αμυντικά λάθη στο 36’, όταν ο Άσπας εκμεταλλεύτηκε κενό στην άμυνα και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1. Λίγο πριν την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» ξανά σε υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Άσπας να δημιουργεί και τον Σβέντμπεργκ να διαμορφώνει το 0-2 στο 43’. Η Θέλτα πέτυχε και τρίτο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως τα κενά του ΠΑΟΚ παρέμειναν εμφανή.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεση και πήρε μέτρα στο γήπεδο. Ο Ζαφείρης δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, ενώ η καλύτερη στιγμή ήρθε στο 63’, όταν ο Γερεμέγεφ δεν κατάφερε να νικήσει τον Ράντου με κεφαλιά. Η πίεση των γηπεδούχων αυξήθηκε και η Θέλτα περιορίστηκε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Η επιμονή του ΠΑΟΚ απέδωσε καρπούς στο 77’. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Γερεμέγεφ στην πλάτη της άμυνας και ο Σουηδός επιθετικός εκτέλεσε με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση, μειώνοντας σε 1-2 μετά από έλεγχο του VAR. Το γκολ έδωσε νέα δυναμική στο παιχνίδι και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας.