ΠΑΟΚ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Μεϊτέ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του και η απόφαση αυτή είναι κοινή, μεταξύ του παίκτη, των γιατρών και του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Μετά την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου ο Γάλλος χαφ παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο ξενοδοχείο ακολουθώντας καθημερινά θεραπείες, έγινε σαφές πως η συντηρητική αγωγή δεν απέδιδε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ομάδας με φόντο την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (06.08, 20:45) με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

Όσον αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ, έπειτα από κοινή απόφαση, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (04.08)».