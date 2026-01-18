ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0: Περίπατος στην Τούμπα με το μυαλό στην Μπέτις

Εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο Γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 17ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατσίδη.

Με τις δυο ομάδες να έχουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα παιχνίδια Κυπέλλου μεσοβδόμαδα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε συμμετοχή σε όλα τα γκολ της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου που σημείωσαν οι Δημήτρης Πέλκας (18’), Τάισον (40’) και Γιώργος Γιακουμάκης (43’). Λίγα πράγματα από το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που… έμεινε στην πρόκριση επί της ΑΕΚ και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό των Θεσσαλονικέων.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» πήραν την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές φάσεις. Ευτύχησαν, όμως, να ανοίξουν το σκορ στο 18’. Ο Δημήτρης Χατσίδης σούταρε εκτός περιοχής, ο Νίκος Χριστογεώργος δεν απέκρουσε πειστικά κι ο επερχόμενος Πέλκας με πλασέ από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο οι Κρητικοί πλησίασαν αρκετά την εστία του Αντώνη Τσιφτσή. Μάλιστα, στο 26’, η κεφαλιά του Άαρον Ισέκα μετά τη σέντρα του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη πέρασε κοντά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Για να ακολουθήσει η αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ από τον Μαντί Καμαρά, με τον Γάλλο μέσο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και τον Λουτσέσκου να μη θέλει να κινδυνέψει τη συμμετοχή του στο επικείμενο καθοριστικό ματς με την Μπέτις (Πέμπτη 22/1, 19:45 – Τούμπα) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ξανά στο 35’, όταν Τζόντζο Κένι και Χατσίδης συνεργάστηκαν, με το δυνατό σουτ του 19χρονου μεσοεπιθετικού να περνάει δίπλα από δεξί δοκάρι της εστίας του Χριστογεώργου. Ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι πέντε λεπτά μετά. Συνεργάστηκαν σε μικρό χώρο Χατσίδης, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον, με τον 38χρονο Βραζιλιάνο να προχωρά και να πλασάρει για το 2-0. Τέλος ημιχρόνου; Όχι.

Από νέα ενέργεια και κάθετη πάσα του Χατσίδη, ο Γιακουμάκης πλάσαρε εύστοχα τον εξερχόμενο Χριστογεώργο, πετυχαίνοντας το 3-0 μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού. Ο Γιακουμάκης, που δεν πανηγύρισε το γκολ σεβόμενος το παρελθόν του στον ΟΦΗ, παραλίγο να σκοράρει και με τακουνάκι, μετά από ενέργεια του Κένι, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ήταν… σαν να μην υπήρχε. Οι γηπεδούχοι δεν είχαν διάθεση να φορτσάρουν περαιτέρω ενόψει και των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων, οι φιλοξενούμενοι και να ήθελαν δεν μπορούσαν, έχοντας στο μυαλό τους και τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ένα σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη (50’) που έφυγε ψηλά, ένα άλλο του Έντι Σαλσίδο (67’) που εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια ο Τσιφτσής και μια άστοχη κεφαλιά του Ζόαν Σάστρε (89’) ήταν ό,τι πιο αξιόλογο.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας με 41 βαθμούς έχοντας παιχνίδι περισσότερο από Ολυμπιακό (στο -2, αναβλήθηκε το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη) και ΑΕΚ (στο -3, φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό) και να σκέφτεται πια τις αναμετρήσεις με Μπέτις και Λιόν. Ο ΟΦΗ, από την άλλη, παρέμεινε στους 15 βαθμούς και την ένατη θέση, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την όγδοη Κηφισιά που βρίσκεται στους 19.

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Ζαφείρης – Αποστολάκης, Κωστούλας, Καινουργιάκης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27’ Καμαρά), Ζαφείρης (87’ Σάστρε), Χατσίδης (87’ Γερεμέγιεφ), Πέλκας (71’ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71’ Μύθου).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (69’ Καινουργιάκης), Κωστούλας (46’ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης (90’ Χνάρης), Σαλσίδο, Σενγκέλια (81’ Νέιρα), Ισέκα (69’ Θεοδοσουλάκης).

*Λόγω αδιαθεσίας έμεινε εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

*Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία αντίκρισε ο Χρήστος Κόντης στο 39ο λεπτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ