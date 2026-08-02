ΠΑΟΚ: Συμφώνησε με τον Μικελμπρενσίς – Άμεσα στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εντάσσεται ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς. Οι διοικούντες την ΠΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας μαζί του και διευθετούνται οι λεπτομέρειες για την άφιξή άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Μικελμπρενσίς γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004 κι έχει ύψος 1,79μ.. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μετς σε ηλικία 15 ετών και κατέγραψε 9 συμμετοχές στη Ligue 1, με 1 ασίστ, πριν μετακινηθεί το 2022 στο Αμβούργο. Στη Γερμανία κατέγραψε 26 συμμετοχές με 4 ασίστ στην Μπουντεσλίγκα και 37 συμμετοχές με 2 ασίστ, στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος χώρας. Το φετινό καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος το Αμβούργο.

Ο ΠΑΟΚ είναι , επιπλέον, σε συζητήσεις για να μετακινηθεί στον Ατρόμητο ο Λευτέρης Λύρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τον «Δικέφαλο» στον Πανσερραϊκό.