ΠΑΟΚ – Τβέντε 2-3: Φινάλε με ήττα για τον Δικέφαλο του Βορρά στην Ολλανδία – Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ελουστόντο

Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ, στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λίσι κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με λάθη από τις δυο πλευρές. Κι αν ο Παβλένκα (3′) διόρθωσε το δικό του δε συνέβη το ίδιο με εκείνο του Ρουντ Νόισταντ (10′) που θέλοντας να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Μετά το cooling break ο ρυθμός ανέβηκε, με τον Ούνερσταλ να σταματάει τον Κωνσταντέλια (36′) και την Τβέντε να ισοφαρίζει στο 37′ με τον Σάντρο Οργιασέτερ που με ωραίο τελείωμα νίκησε τον Παβλένκα.

Το κακό για τον ΠΑΟΚ διπλασιάστηκε λίγο αργότερα, με τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο μετά από άσχημο πέσιμο σε εναέρια μονομαχία.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν καλή ευκαιρία για να προηγηθούν στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά αφού δεν τα κατάφερε ο Ζαφείρης (51′) το έκανε στην απέναντι εστία ο Λούκας Βένεγκορ οφ Χέσελινκ που πήρε την ασίστ από τον Μπελτ, υπογράφοντας την ανατροπή στο 57′.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βγήκε νικητής σε νέα φάση με τον 20χρονο υψηλόσωμο Ολλανδό φορ (63′), για να έρθει η ισοφάριση στο 87′ με κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετά από σέντρα του Κένι.

Ο Σουηδός φορ θα μπορούσε να σκοράρει εκ νέου στο 90′, ωστόσο αστόχησε μετά την πάσα του Πέλκα ενώ ο Τσιφτσής αντέδρασε εντυπωσιακά στην προσπάθεια του Βένεγκορ οφ Χέσελινκ στις καθυστερήσεις. Δε λάθεψε όμως ο Κρίστιαν Χλίνσον που με buzzer beater έδωσε με 3-2 τη φιλική νίκη στην Τβέντε.

Οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν αύριο (12/7) στη βάση τους για να ολοκληρώσουν την προετοιμασία ενόψει των αναμετρήσεων για τον Β Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, στις 23 (εκτός έδρας) και 30 (στην Τούμπα) του μήνα.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Ελουστόντο (45’+1′ Μπαταούλας), Κένι, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Τσιφτσής (46′), Μπάλντε (60′), Γκόμεζ (60′), Κοσίδης (60′), Τσοπούρογλου (78′), Μπέρδος (78′), Πέλκας (78′), Γερεμέγεφ (78′).

ΤΒΕΝΤΕ (Γιον φαν ντεν Μπρομ): Ούνερσταλ, Άντελγκραντ, Φαν Ρόι, Λέμκιν, Νόισταντ, Φαν Ντε Μπέλτ, Κιόλε, Χλίνσον, Οργιασέτερ, Ροτς, Βένεγκορ οφ Χέσελινκ.