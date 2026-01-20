Παράσταση Βεζένκοβ και τρίτη σερί νίκη για τον Ολυμπιακό – 100-93 τη Μακάμπι με εκπληκτικό μπάσκετ στο α’ ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και με ρεκόρ 14-8 (χρωστάει το ματς με τη Φενερμπαχτσέ), συνεχίζει την αναρρίχηση του προς την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 23η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Ισραηλινούς στη 14η ήττα τους, με την οποία παρέμειναν σε απόσταση από τη δεκάδα. Ακόμη μία παράσταση από τον Σάσα Βεζένκοβ με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ