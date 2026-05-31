Παρίσι: Ένας νεκρός σε τροχαίο στο περιθώριο των συγκεντρώσεων για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο περιθώριο των συγκεντρώσεων για τον εορτασμό της νίκης της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV από το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού.

Το τροχαίο με μηχανή συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γύρω στη 1:10 π.μ. Ο άνδρας, γεννημένος το 2002, πέθανε λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα και έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια θανάτου.

«Δύο μάρτυρες στο σημείο ανέφεραν ότι είδαν τον αναβάτη να χτυπά μετωπικά σε τσιμεντόλιθους», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

