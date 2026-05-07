Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός του Champions League

Η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η αγγλική ομάδα διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε επίσης την πρόκριση, καθώς υπερασπίστηκε το 5-4 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Η γαλλική ομάδα έμεινε στο 1-1 στη Γερμανία και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό.

Η μεγάλη αναμέτρηση στη Βουδαπέστη θα κρίνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί το δεύτερο συνεχόμενο Champions League, ενώ η Άρσεναλ κυνηγά τον πρώτο τίτλο της στη διοργάνωση.