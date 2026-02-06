Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62: Κακή εμφάνιση και ήττα με κάτω τα χέρια

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του και γνώρισε βαριά ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν με 78-62, για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν νωθροί, άστοχοι και δίχως ενέργεια, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο, αλλά έπαιξε με πάθος και πειθαρχία.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση στο ματς και χάρη στις διεισδύσεις του Τι Τζέι Σορτς πήρε ένα μικρό προβάδισμα στο ξεκίνημα. Ωστόσο, η Παρτίζαν βρήκε λύσεις από τον πάγκο, άλλαξε ρυθμό μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και με σερί 7-0 ανέτρεψε το σκορ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 20-19. Ο Κώστας Σλούκας προσπάθησε να οργανώσει το παιχνίδι, ενώ ο Ρισόν Χολμς σκόραρε μέσα στη ρακέτα, αλλά τα λάθη στα κρίσιμα σημεία έδωσαν στους Σέρβους τον έλεγχο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ντίνος Μήτογλου πήρε πρωτοβουλίες και εκμεταλλεύτηκε τα miss match για να δώσει προσωρινό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Όμως η Παρτίζαν απάντησε άμεσα. Τα φάουλ των «πρασίνων» έστειλαν τους γηπεδούχους επανειλημμένα στις βολές, ενώ ο Κάμερον Πέιν πέτυχε ένα δύσκολο τρίποντο με φάουλ, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα του. Παρά το τρίποντο του Μάριους Γκριγκόνις, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα το σκορ στο ημίχρονο να διαμορφωθεί στο 45-33.

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός φάνηκε εντελώς αποσυντονισμένος. Η Παρτίζαν βρήκε εύκολους πόντους, φτάνοντας γρήγορα σε διψήφια διαφορά. Οι Μπράουν και Πέιν σκόραραν με συνέπεια, την ώρα που οι «πράσινοι» έμοιαζαν να έχουν χάσει κάθε συγκέντρωση. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος χτύπησε τον Λάκιτς και αποβλήθηκε, μέσα σε αποδοκιμασίες από το κοινό. Το σκορ στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (66-42) αποτύπωνε πλήρως την εικόνα στο παρκέ.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν προσπάθησε να ξεκουράσει κάποιους βασικούς, αλλά η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Τι Τζέι Σορτς πάλευε μόνος του, μειώνοντας προσωρινά, αλλά οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Οι Σέρβοι, αν και άστοχοι στα τρίποντα, διατήρησαν άνετα τη διαφορά και έφτασαν χωρίς δυσκολία στη νίκη με 78-62.