Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και ΠΑΕ Ολυμπιακός έπειτα από καταγγελία της ΑΕΚ

Δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έπειτα από καταγγελία που είχε υποβάλει η ΑΕΚ για το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, άσκησε ο υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος.

Η δίωξη

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση δίωξης, «διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».