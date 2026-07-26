Περήφανη όλη η Ελλάδα για το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής πόλο – «Το είπαμε και τα καταφέραμε», δηλώνει συγκινημένος ο διεθνής Βασίλης Πούρος

Λίγες ώρες μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος, που πέτυχε το «χρυσό» γκολ του τελικού, και ο νεαρός διεθνής Βασίλης Πούρος, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα στον τελικό, μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το τέλος της «κατάρας» των χαμένων τελικών και τους ακόμη μεγαλύτερους στόχους της Εθνικής.

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Ο αρχηγός της Εθνικής δεν έκρυψε τη χαρά και τη δικαίωσή του για την επίτευξη ενός στόχου που, όπως είπε, η ομάδα είχε θέσει εξαρχής.

«Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Σε όλες μας τις δηλώσεις λέγαμε ότι στόχος μας ήταν το χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά όταν εκπροσωπείς μια χώρα που δεν είχε κατακτήσει ποτέ χρυσό μετάλλιο. Το να τολμάς να το δηλώνεις είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε».

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«Μάθαμε να παίζουμε και ως φαβορί»

Αναφερόμενος στην πίεση των νοκ άουτ αγώνων και στους χαμένους τελικούς του παρελθόντος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, τόνισε πως η ομάδα έδειξε ωριμότητα.

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«Είχαμε άγχος. Σε παιχνίδια όπως με το Μαυροβούνιο και την Ιταλία ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτόν τον ρόλο, όμως όλα τα παιδιά έκαναν τρομερή διαχείριση. Πλέον έχουμε μάθει να παίζουμε και ως φαβορί, με μεγάλη πίεση. Δεν θεωρώ ότι μπήκαμε με φόβο. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και όλα πήγαν όπως τα θέλαμε».

Βασίλης Πούρος: «Σήμερα έσπασε μια κατάρα»

Ο νεαρός διεθνής χαρακτήρισε τον τελικό εξαιρετικά απαιτητικό, σημειώνοντας ότι η ομάδα πέτυχε κάτι που κυνηγούσε εδώ και χρόνια.

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και που δώσαμε όλοι ό,τι είχαμε. Θεωρώ πως σήμερα έσπασε μια «κατάρα». Είχαμε χάσει πολλούς τελικούς τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζω από εδώ και πέρα να έχουμε πολλούς τελικούς με νικηφόρα αποτελέσματα».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πριν από τον τελικό υπήρχε διάχυτη αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια.

«Ένιωθα μια σιγουριά στην ομάδα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας και έβλεπα στα μάτια των συμπαικτών μου ότι είμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ήμασταν αποφασισμένοι να σπάσουμε αυτό το σερί των χαμένων τελικών. Είμαι πολύ περήφανος και ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου για αυτή τη στιγμή».

Αργυρόπουλος για το χρυσό γκολ: «Πανηγυρίσαμε, αλλά απέμεναν ακόμη 12 δευτερόλεπτα»

Ο αρχηγός της Εθνικής αναφέρθηκε και στη φάση που έκρινε τον τελικό, υπογραμμίζοντας πως η συγκέντρωση μετά το γκολ ήταν το ίδιο σημαντική με το ίδιο το τέρμα.

«Το γκολ ήταν μόνο ένα κομμάτι. Κυκλοφορήσαμε εξαιρετικά τη μπάλα και σκοράραμε, όμως αμέσως είδαμε ότι απέμεναν ακόμη 12 δευτερόλεπτα. Ο αντίπαλος είχε χρόνο να ισοφαρίσει. Για ακόμη μία φορά παίξαμε εξαιρετική άμυνα, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια που κρίθηκαν στο ένα γκολ. Αυτό ήταν το μεγάλο μας όπλο. Πανηγυρίσαμε, αλλά αμέσως συγκεντρωθήκαμε γιατί ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει τίποτα».

Όπως πρόσθεσε, η ψυχραιμία ήταν προϊόν της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τον αγώνα στα χέρια σου και όλο το άγχος πέφτει πάνω σου. Δείξαμε όμως αυτοπεποίθηση, παρότι δεν είχαμε μεγάλη εμπειρία από τελικούς. Πήραμε δύναμη από την άμυνά μας και όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική».

«Δικαιώθηκαν όλοι όσοι πάλευαν χρόνια για αυτό το μετάλλιο»

Ο Βασίλης Πούρος στάθηκε στη σημασία του χρυσού για τους παλαιότερους διεθνείς.

«Εγώ είμαι σχετικά νέος στην ομάδα, αλλά γνωρίζω πολύ καλά σε ποια ομάδα ήρθα και ποιους στόχους είχε. Σήμερα δικαιώθηκαν όλα αυτά τα παιδιά που τόσα χρόνια πάλευαν για το χρυσό μετάλλιο. Νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω, έστω και λίγο, για να έρθει αυτή η επιτυχία».

«Η ομογένεια ήταν ο όγδοος παίκτης μας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη των Ελλήνων της Αυστραλίας. «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Ήταν σαν να παίζαμε στην Ελλάδα. Υπήρχαν τόσοι πολλοί Έλληνες στις εξέδρες που πάλευαν μαζί μας για αυτό το χρυσό μετάλλιο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ο όγδοος παίκτης μας μέσα στην πισίνα».

«Τώρα μπορούμε να γκρινιάζουμε… έχουμε και οι άνδρες και οι γυναίκες χρυσά»

Κλείνοντας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η ομάδα δεν σταματά εδώ.

«Από σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε και επίσημα να… γκρινιάζουμε. Πλέον και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουμε χρυσά μετάλλια. Ο στόχος μας παραμένει η κορυφή. Αποδείξαμε και στους εαυτούς μας και στον κόσμο ότι μπορεί να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά τα υποστηρίζουμε. Θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο και να κατακτήσουμε τις κορυφές που μας λείπουν: το Παγκόσμιο, το Ευρωπαϊκό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά την κάνουμε ήδη και πλέον νιώθουμε ότι έχουμε και τον κόσμο μαζί μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βασίλης Πούρος, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί μόνο την αρχή.

«Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να εκπροσωπώ την Εθνική ομάδα και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Έχουμε ακόμη μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Δεν έχουμε πετύχει όλα όσα ονειρευόμαστε και πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε».