Πετρούνιας για το χρυσό στο Κάιρο: «Χωρίς μέση, αλλά τα καταφέραμε»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε ανάρτησή του στα social media και μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, αναφέρθηκε κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και στον επόμενο μεγάλο στόχο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε με σημαντικό πρόβλημα στη μέση, εντούτοις κατάφερε όχι μόνο να παρουσιαστεί έτοιμος στον τελικό, αλλά και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του.

Παράλληλα, έδωσε το στίγμα για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει πλέον εξασφαλιστεί και πως η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά εκεί.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Τα καταφέραμε! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας».