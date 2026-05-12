Πορτογαλικό πρωτάθλημα: Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε, αλλά η Μπενφίκα χάνει το Champions League

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τη θέση που οδηγεί στο Champions League, καθώς νίκησε με 4-1 τη Ρίο Άβε εκτός έδρας, ενώ η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 με την Μπράγκα, στο πλαίσιο της 33ης και προτελευταίας αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga.

Η ομάδα της Λισαβόνας βρίσκεται πλέον στο +2 από την Μπενφίκα και κρατά την τύχη στα χέρια της ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής. Με νίκη την Κυριακή 17 Μαΐου απέναντι στη Ζιλ Βισέντε, η Σπόρτινγκ θα εξασφαλίσει τη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Η Μπενφίκα διατήρησε το αήττητό της, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μπράγκα. Ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 46’, όμως ο Βίκτορ ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους στο 48’. Η Μπράγκα ανέτρεψε τα δεδομένα στο φινάλε με γκολ του Γκόρμπι, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 61’. Τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR. Στο φινάλε, ο Παυλίδης έδωσε τον βαθμό στην Μπενφίκα, αλλά η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, η οποία έχει χάσει πολύτιμο έδαφος λόγω των πολλών ισοπαλιών της.