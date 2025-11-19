Που κοιτάζει για ενίσχυση η ΑΕΛ Νovibet

H ΑΕΛ Novibet έχει μπει σε τροχιά ενίσχυσης ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, με το τεχνικό τιμ να στρέφεται σε λύσεις προκειμένου να δυναμώσει η ομάδα.

Οι ιθύνοντες των «βυσσινί» φέρονται να εξετάζουν επιλογές για αρκετές θέσεις, όπως το αμυντικό χαφ, τα δύο ακραία μπακ και φυσικά τον επιθετικό, ο οποίος αποτελεί «βαρόμετρο», καθώς στη συγκεκριμένη θέση ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις.

O πρώην παίκτης του Αρη, Ζαν Ζουλ, κυκλοφορεί ελεύθερος και ενδεχομένως θα μπορούσε να απασχολήσει, κάτι που όπως φαίνεται έχει μια βάση, αν και δεν υπάρχει ακόμη κάτι πιο επίσημο

Στην ΠΑΕ εξετάζουν και λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, γι’ αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν στο «ραντάρ» τον νεαρό αριστερό μπακ της Κόμο, Μάρκο Σάλα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, καθώς ο παίκτης έχει ήδη 10 συμμετοχές στη φετινή σεζόν με την Κόμο στην Ιταλία. Παράλληλα, ο 26χρονος μπακ ήταν και διεθνής με τις μικρές εθνικές της γειτονικής χώρας, ενώ συνολικά μετρά 148 συμμετοχές στη Serie B και 10 στην πρώτη κατηγορία. Στα θετικά είναι πως το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι.

Βασίλης Ποντικός (monobala.gr)