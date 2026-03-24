«Πράσινη λάβα» στο Σεράγεβο: 104-107 την Dubai BC με μαγικό Ναν, Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο «διπλό» στο Σαράγεβο και πλέον μπήκε «ζεστά» και πάλι στο κόλπο της εξάδας, που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague. Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 107-104 από το προσωρινό «σπίτι» της Ντουμπάι, για την 33η αγωνιστική, πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και με ρεκόρ 19-14 άφησαν πίσω τους κάθε σενάριο ισοβαθμίας με την ομάδα των Εμιράτων, που υποχώρησε στο 17-16 και είχε ηττηθεί από το «τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ.

Η επίθεση απάντησε σε κάθε αμυντική… ανορθογραφία του Παναθηναϊκού στο Σαράγεβο, με τον Τσεντί Όσμαν της δεύτερης περιόδου και τον Κέντρικ Ναν της τέταρτης, συνεπικουρούμενο από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, να βγάζουν… φωτιές και να χαρίζουν στους «πράσινους» ένα πολύτιμο «διπλό» εξαιρετικής βαθμολογικής σημασίας.

Αυτός πάντως που έκλεψε την παράσταση ήταν και πάλι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 11 πόντους στον… επίλογο και παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν από νωρίς με 3 φάουλ, όχι μόνο… άντεξε, αλλά στο 39΄ «κλείδωσε» τη νίκη από τα 6,75. Τη… σκυτάλη πήρε ο Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στα 36΄΄ για τη λήξη εκτέλεσε σε τρίποντο και έβαλε… ταφόπλακα στα όποια όνειρα των γηπεδούχων.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τσεντί Όσμαν με 23 πόντους, ενώ 22 πρόσθεσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και 21 ο Κέντρικ Ναν. Από την Ντουμπάι δεν… αρκούσαν οι 31 πόντοι του Ντζάναν Μούσα.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

Ανασκόπηση του αγώνα

Με την επίθεση του Παναθηναϊκού να λειτουργεί στα κόκκινα, αλλά την άμυνα να μην ακολουθεί, οι «πράσινοι» αν και προηγήθηκαν με 11-15 στο 5΄, δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον Μούσα και είδαν τη Ντουμπάι αρχικά να.. ροκανίζει τη διαφορά και στη συνέχεια να… προσπερνάει, κλείνοντας την περίοδο στο +1 (26-25). Ο Βόσνιος φόργουορντ αποτέλεσε τον βασικό «πονοκέφαλο» της άμυνας του συνόλου του Εργκίν Αταμάν, τελειώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους και σχεδόν… αλάνθαστος (3/4 τρίποντα, 4/4 βολές).

Με την εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο συνέχισε να… αγνοεί την άμυνα, αλλά έχασε και την παραγωγικότητα του, βλέποντας την ομάδα των Εμιράτων να βρίσκει όλα τα μακρινά σουτ και με επιμέρους σκορ 15-4 να εξασφαλίζει μία διψήφια διαφορά 12 πόντων (41-29) στο 15΄.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, με παγίδες στην άμυνα και τον Λεσόρ να δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης. Τη σκυτάλη από τον Γάλλο σέντερ πήρε ο Οσμάν, ο οποίος με 10 πόντους στη δεύτερη περίοδο μάζεψε τη διαφορά, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Ερνανγκόμεθ από τα 6,75. Αυτή η επιθετική αφύπνιση είχε σαν αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μπει ξανά στο παιχνίδι και να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -3 (50-47).

Με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου και δύο κολλητά που ακολούθησαν του Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ισοφάρισε με το… καλησπέρα, αλλά πέτυχε την ανατροπή με 55-56 στο 22΄. Ο Γκραντ ανέβασε τη διαφορά στο +3, αλλά κάποια «πράσινα» λάθη και αστοχία, όπως και τα μακρινά σουτ του Μπέρτανς, έφεραν τη Ντουμπάι και πάλι στο +4 (66-62 στο 26΄). Με τους Οσμάν και Ναν, όμως, ο Παναθηναϊκός κράτησε και πάλι τη μοίρα στα χέρια του, πριν ο Σλούκας από τα 6,75 του δώσει αέρα 4 πόντων στα 12΄΄ για τη λήξη (75-79) και +6 στη συνέχεια, μετά από 2 τεχνικες ποινές που μοιράστηκαν στον πάγκο των γηπεδούχων και στον Μπέρτανς για διαμαρτυρίες σε υποψία βημάτων του Λεσόρ.

Ένα προσωπικό σερί 6-0 του Μπέικον, έβαλε τη Ντουμπάι και πάλι στη θέση του οδηγού, ενώ μετά από αντιαθλητικό του Σλούκα ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 86-83. Ωστόσο, ο Χέιζ-Ντέιβις από τα 6,75 έφερε νέα ισοφάριση (86-86 στο 34΄), πριν ο Ναν με εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό δώσει στον Παναθηναϊκό αέρα 3 πόντων (89-92) στο 36΄. Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού είχε πάρει για τα… καλά μπροστά και μετά το 95-99 που διαμόρφωσε με βολές στο 38΄, «καθάρισε» το ματς από τα 6,75 στο 39΄ με τον Ράιτ «κολλημένο» πάνω του (96-102). Κερασάσι στην… τούρτα, το τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβς στα 36΄΄ για τη λήξη και στην εκπνοή της επίθεσης του Παναθηναϊκού (98-105).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ