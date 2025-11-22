Προκριματικά Μουντιάλ: Η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στη Λευκορωσία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Λευκορωσία, στην Ουγγαρία, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ανδρέα Τεττέη.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε την Λευκορωσία και θέλει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγη ώρα πριν από την σέντρα της αναμέτρησης έγινε γνωστό ότι ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε στο αρχικό σχήμα τον Ανδρέα Τεττέη, που κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός στην «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη.

Οι αναπληρωματικοί: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

