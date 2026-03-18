Προσφυγή της Σενεγάλης στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο CAS μετά την αφαίρεση του Κόπα Άφρικα

Η Σενεγάλη δεν προτίθεται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και αναμένεται να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS), ώστε να επιστραφεί στα χέρια της το Κόπα Άφρικα, μετά την απόφαση-σοκ για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο να δοθεί στα χαρτιά το τρόπαιο στο Μαρόκο παρ’ ότι έχασε στα πέναλτι πριν 2 μήνες.

Ανατροπή-σοκ: Το «Κόπα Άφρικα» δίνεται τελικά στο Μαρόκο με δικαστική απόφαση για όσα έγιναν στον τελικό με τη Σενεγάλη

Η οργή των Σενεγαλέζων είναι έκδηλη και το βέβαιο είναι πως ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής θα κριθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες.

Όπως αναφέρουν αρκετά ΜΜΕ της Αφρικής, η Σενεγάλη είναι εξοργισμένη με αυτή την εξέλιξη, πιστεύει πως είναι πολιτική απόφαση και υπάρχουν σκέψεις να μην παρουσιαστεί ξανά στο Copa Africa.

Το σίριαλ σίγουρα θα έχει πολλά επεισόδια και το CAS καλείται πλέον να πάρει την οριστική απόφαση με τη Σενεγάλη δεδομένα να νιώθει αγανάκτηση για την «αρπαγή» του τίτλου.

Γέλια των διεθνών Σενεγαλέζων

Οι παίκτες της Σενεγάλης αντέδρασαν με γέλια στα social media θέλοντας να διαμαρτυρηθούν ειρωνικά στην απόφαση της Ομοσπονδίας.