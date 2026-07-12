Προτάθηκε στην ΑΕΛ ο  Παναγιώτης Μωραΐτης

Στη μεταγραφική λίστα της ΠΑΕ ΑΕΛ βρίσκεται ο Παναγιώτης Μωραΐτης, με τους «βυσσινί» να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής του 29χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Πανιώνιο και αποτελεί μία γνώριμη λύση, καθώς ξέρει καλά το περιβάλλον του συλλόγου και διαθέτει την εμπειρία να προσφέρει άμεσα λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Παναγιώτης Μωραΐτης γεννήθηκε στις 1 Φεβρουάριου του 1997 στο Αγρίνιο, έχει ύψος 1.80 μ. και ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες του Παναιτωλικού. Το 2016 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παναχαϊκή. Εκεί παρέμεινε έως το 2019, καταγράφοντας 72 συμμετοχές και 25 γκολ. Το 2020 αποχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό το Μαυροβούνιο και την Μπούντουτσνοστ, στην οποία παρέμεινε για μια σεζόν, μετρώντας 30 εμφανίσεις και δέκα τέρματα. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του η πρώτη κατηγορία της Βοσνίας και η Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με τη φανέλα της οποίας σκόραρε δέκα φορές σε 49 αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίστηκε. Το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Απόλλων Σμύρνης, με τον οποίο τη σεζόν 2022-2023 κατάφερε να πετύχει 18 γκολ σε 26 συμμετοχές στην Superleague 2. Τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Βόλου είχε συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 5 γκολ. Τη σεζόν 2024-2025 είχε 27 συμμετοχές με 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την ΑΕΛ. Τη σεζόν 2025-2026 είχε 23 συμμετοχές, με 6 γκολ και 3 ασίστ με τον Πανιώνιο στην Superleague 2. Τέλος έχει χριστεί διεθνής, με τη φανέλα Εθνικής Ελλάδας στα μικρά κλιμάκια, U18 (2 συμμετοχές), U19 (1 συμμετοχή) και U21 (3 συμμετοχές-1 γκολ).

Πηγή: aelole.gr