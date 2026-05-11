Πρωταθλήτρια της La Liga η Μπαρτσελόνα: Νίκησε 2-0 τη Ρεάλ στο «classico»

H Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά τον θρίαμβο της με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της La Liga, το «classico» έκρινε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, καθώς μένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν και η Μπαρτσελόνα έφθασε στο +14 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Έκτη νίκη για τους Καταλανούς στα επτά τελευταία ραντεβού με τους “μερένχες” (6-0-1). 91 βαθμοί, ισάριθμα γκολ, 30 νίκες σε 35 αγωνιστικές (30-1-4). Η Μπαρτσελόνα είναι πανάξια πρωταθλήτρια Ισπανίας για τη σεζόν 2025-26, δεύτερος διαδοχικός τίτλος για τους “μπλαουγκράνα” και 29ος στην ιστορία τους.

Πριν καν συμπληρωθούν δέκα λεπτά αγώνα, η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ με ασύλληπτη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάρκους Ράσφορντ (9′). Ο Άγγλος επιθετικός εκτέλεσε εκπληκτικά φάουλ στο ύψος του ημικύκλιου της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Κουρτουά, δίνοντας προβάδισμα στους Καταλανούς.

Εννέα λεπτά αργότερα οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκρυψαν την μπάλα, εμφανίζοντάς την στα δίχτυα της Ρεάλ Μαδρίτης. Γκολ – ζωγραφιά, με τον Όλμο να βρίσκει με πανέμορφο τακουνάκι τον Φεράν, που με σουτ από το ύψος του πέναλτι και ελαφρώς πιο δεξιά, εκτέλεσε τον Κουρτουά για το 2-0.

Στο 22′ οι “μερένχες” απώλεσαν τεράστια ευκαιρία για να μειώσουν, με τον Γκαρθία να πατάει περιοχή, να βρίσκεται τετ α τετ με τον Γκαρσία και να σουτάρει άουτ, ενώ στο 33′ ωραίο σουτ του Τσουαμενί εκτός περιοχής πέρασε για λίγο άουτ.

Στο 38′ ο Τόρες έβγαλε τόσο πανέμορφη, όσο και πανέξυπνη μπαλιά στον Ράσφορντ, ο Άγγλος έφυγε σφαίρα κάθετα προς την περιοχή της Ρεάλ, στο τετ α τετ με τον Κουρτουά όμως απέτυχε να τον νικήσει, με τον δείκτη του σκορ να μην αλλάζει.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και τον διαιτητή να μοιράζει κάρτες, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα.

Στο 56′ ο Κουρτουά απέκρουσε ωραία διαγώνιο σουτ του Τόρες. Στο 65′ η Ρεάλ λίγο έλειψε να μπει ξανά στο ματς, ωστόσο ο Βινίσιους δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Γκαρσία. Όσο τα λεπτά περνούσαν, τόσο πιο εμφανές γινόταν πως τα πάντα είχαν κριθεί, αφού η “βασίλισσα” έδειχνε να μην έχει τα ψυχικά αποθέματα για οποιαδήποτε αντίδραση. Στο 82′ ο Λεβαντόφσκι βρέθηκε σε θέση βολής, ο Κουρτουά όμως του είπε “όχι” απομακρύνοντας σταθερά. Τίποτε δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε τη νίκη που της χάρισε μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Δείτε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής στη La Liga:

Παρασκευή 8 Μαΐου

Λεβάντε – Οσασούνα 3-2

Σάββατο 9 Μαΐου

Έλτσε – Αλαβές 1-1

Σεβίλλη – Εσπανιόλ 2-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα 0-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μπέτις 2-2

Κυριακή 10 Μαΐου

Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ 1-1

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βαλένθια 0-1

Ρεάλ Οβιέδο – Χετάφε 0-0

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0

Δευτέρα 11 Μαΐου

22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Χιρόνα

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore