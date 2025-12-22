Πρωταθλήτριες Κεντρικής Ελλάδας οι νεάνιδες (Κ20) της Ε.Α. Λάρισας

Τον τίτλο κατέκτησε στο πρωτάθλημα Κ20 (νεάνιδες) της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΕΛ. η ΕΑΛ για ακόμη μία χρονιά και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.

Το φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με το F4 να διεξάγεται σε 3 αγωνιστικές Κυριακές σε Λάρισα (1ο Γυμνάσιο), Καρδίτσα, Λάρισα (Νεάπολης) και την ομάδα μας να πετυχαίνει το 3 στα 3 κόντρα σε ΣΠΑ Καρδίτσας, Σπάρτακο και ΑΕΛ.

Τα αποτελέσματα:

ΕΑΛ -ΣΠΑΚ 3-0

ΕΑΛ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 3-1

ΕΑΛ – ΑΕΛ 3-0.

Οι αθλήτριες του κόουτς Ακριτίδη Γιώργου έδειξαν χαρακτήρα και έβγαλαν το ταλέντο τους και στα 3 παιχνίδια.

Με τη λήξη του F4 ,έλαβαν χώρα οι ατομικές βραβεύσεις με την ομάδα μας να κατακτά 3 απ τις 6 βραβεύσεις.

MVP : Παυλίδη Θεοφιλία

Καλύτερη Διαγώνιος: ΚερέμηΜαρίλια

Καλύτερο λίμπερο: ΠιτσαρήΆντα.

Τα χρυσά κορίτσια είναι:

Παυλίδη Θεοφιλία

Νίκου Βάλια

ΚερέμηΜαρίλια

ΠροβίδαΡαφαέλα

Καραναστάση Μάνια

ΠιτσαρήΆντα

Τζιούρα Μαίρη

Τσίντζα Κρυσταλλία

Ζαπανιώτη Ανθή

Γκάτζωνα Μιχαέλα

Καραναστάση Κατερίνα

Ντόντου Αλεξάνδρα

Μαστοροστεργίου Δέσποινα

Μαγαλιού Κωνσταντίνα

Προπονητής: Ακριτίδης Γιώργος

Γυμναστής: Παπαευθυμίου Θάνος

Έφορος: Κερέμης Δημήτρης

Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση της 1ης θέσης.