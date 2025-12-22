Πρωταθλήτριες Κεντρικής Ελλάδας οι νεάνιδες (Κ20) της Ε.Α. Λάρισας

Τον τίτλο κατέκτησε στο πρωτάθλημα Κ20 (νεάνιδες) της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΕΛ. η ΕΑΛ για ακόμη μία χρονιά και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.
Το φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με το F4 να διεξάγεται σε 3 αγωνιστικές Κυριακές σε Λάρισα (1ο Γυμνάσιο), Καρδίτσα, Λάρισα (Νεάπολης) και την ομάδα μας να πετυχαίνει το 3 στα 3 κόντρα σε ΣΠΑ Καρδίτσας, Σπάρτακο και ΑΕΛ.
Τα αποτελέσματα:
ΕΑΛ -ΣΠΑΚ 3-0
ΕΑΛ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 3-1
ΕΑΛ – ΑΕΛ 3-0.
Οι αθλήτριες του κόουτς Ακριτίδη Γιώργου έδειξαν χαρακτήρα και έβγαλαν το ταλέντο τους και στα 3 παιχνίδια.
Με τη λήξη του F4 ,έλαβαν χώρα οι ατομικές βραβεύσεις με την ομάδα μας να κατακτά 3 απ τις 6 βραβεύσεις.
MVP : Παυλίδη Θεοφιλία
Καλύτερη Διαγώνιος: ΚερέμηΜαρίλια
Καλύτερο λίμπερο: ΠιτσαρήΆντα.
Τα χρυσά κορίτσια είναι:
Παυλίδη Θεοφιλία
Νίκου Βάλια
ΚερέμηΜαρίλια
ΠροβίδαΡαφαέλα
Καραναστάση Μάνια
ΠιτσαρήΆντα
Τζιούρα Μαίρη
Τσίντζα Κρυσταλλία
Ζαπανιώτη Ανθή
Γκάτζωνα Μιχαέλα
Καραναστάση Κατερίνα
Ντόντου Αλεξάνδρα
Μαστοροστεργίου Δέσποινα
Μαγαλιού Κωνσταντίνα
Προπονητής: Ακριτίδης Γιώργος
Γυμναστής: Παπαευθυμίου Θάνος
Έφορος: Κερέμης Δημήτρης
Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση της 1ης θέσης.