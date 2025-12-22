Αθλητικά

Πρωταθλήτριες Κεντρικής Ελλάδας οι νεάνιδες (Κ20) της Ε.Α. Λάρισας

Τον τίτλο κατέκτησε στο πρωτάθλημα Κ20 (νεάνιδες) της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΕΛ. η ΕΑΛ για ακόμη μία χρονιά και να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. 

Το φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με το F4 να διεξάγεται σε 3 αγωνιστικές Κυριακές σε Λάρισα (1ο Γυμνάσιο), Καρδίτσα, Λάρισα (Νεάπολης) και την ομάδα μας να πετυχαίνει το 3 στα 3 κόντρα σε ΣΠΑ Καρδίτσας, Σπάρτακο και ΑΕΛ.

Τα αποτελέσματα:

ΕΑΛ -ΣΠΑΚ 3-0

ΕΑΛ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 3-1

ΕΑΛ – ΑΕΛ 3-0.

Οι αθλήτριες του κόουτς Ακριτίδη Γιώργου έδειξαν χαρακτήρα και έβγαλαν το ταλέντο τους και στα 3 παιχνίδια.

Με τη λήξη του F4 ,έλαβαν χώρα οι ατομικές βραβεύσεις με την ομάδα μας να κατακτά 3 απ τις 6 βραβεύσεις. 

MVP : Παυλίδη Θεοφιλία 

Καλύτερη Διαγώνιος: ΚερέμηΜαρίλια

Καλύτερο λίμπερο: ΠιτσαρήΆντα. 

Τα χρυσά κορίτσια είναι: 

Παυλίδη Θεοφιλία 

Νίκου Βάλια 

ΚερέμηΜαρίλια

ΠροβίδαΡαφαέλα 

Καραναστάση Μάνια

ΠιτσαρήΆντα 

Τζιούρα Μαίρη 

Τσίντζα Κρυσταλλία 

Ζαπανιώτη Ανθή 

Γκάτζωνα Μιχαέλα

Καραναστάση Κατερίνα 

Ντόντου Αλεξάνδρα 

Μαστοροστεργίου Δέσποινα 

Μαγαλιού Κωνσταντίνα 

Προπονητής: Ακριτίδης Γιώργος 

Γυμναστής: Παπαευθυμίου Θάνος 

Έφορος: Κερέμης Δημήτρης

Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση της 1ης θέσης.