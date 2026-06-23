Πρόστιμο της ΔΕΑΒ σε Λεσόρ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ακόμη ένα περιστατικό που συνέβη στον 5ο τελικό των πλέι-οφ της Basket League, μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, απασχόλησε σήμερα τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΑΒ εξέτασε τα στοιχεία για την ένταση μεταξύ παικτών και μελών της αποστολής των «πρασίνων» με αστυνομικές δυνάμεις, στα αποδυτήρια του ΣΕΦ, και ειδικά την «ενεργή επιθετική συμπεριφορά» του Ματίας Λεσόρ, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Στον Γάλλο σέντερ επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ και επίσης η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ αντίθετα απάλλαξε από ανάλογες κατηγορίες τον Τζέριαν Γκραντ.