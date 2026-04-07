Πόλο: Ουγγαρία-Ελλάδα 13-12 – Δείτε τα highlights του αγώνα για το World Cup (video)

Ένα γκολ του Γκέργκελι Μπούριαν, πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, υποχρέωσε την εθνική πόλο των ανδρών σε ήττα 13-12 από την Ουγγαρία, στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του World Cup, η οποία φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλέξανδρούπολης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο παρατάσσεται στη διοργάνωση αυτή χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο και σήμερα είχε εκτός και τον Σκουμπάκη, θα κυνηγήσει πλέον τη νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Α΄ ομίλου, την Τρίτη (7/4, 17:30) με τη Σερβία και την Τετάρτη (8/4, 17:30) με την Ολλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.