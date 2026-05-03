Πόρτο: Στέφθηκε πρωταθλήτρια Πορτογαλίας για 31η φορά – Δείτε βίντεο

Η Πόρτο κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας για 31η φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε 1-0 την Αλβέρκα στην 31η αγωνιστική της Primeira Liga. Οι «Δράκοι» αύξησαν τη διαφορά τους από την Μπενφίκα στους 9 βαθμούς και εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Η Μπενφίκα είχε χάσει νωρίτερα ουσιαστικά κάθε ελπίδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε με 2-0, όμως οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Οταμέντι στο 55’ και έφεραν το ματς στα ίσια μέσα σε 12 λεπτά.

Η κατάσταση για την Μπενφίκα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς κινδυνεύει να μείνει και εκτός Champions League. Η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία, με νίκη επί της Γκιμαράες, να την πιάσει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 💙 𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 pic.twitter.com/mWGseZgfHE — FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026

Το παράδοξο για την ομάδα του Μουρίνιο ήταν η απόφαση να μείνει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο πρώτος σκόρερ της, Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας στράικερ δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τη διαχείρισή του σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Νασιονάλ-AVS 1-2

Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2

Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2

Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2

Πόρτο-Αλβέρκα 1-0

Κάσα Πία-Τοντέλα 3/5

Μπράγκα-Εστορίλ 3/5

Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 3/5

Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)