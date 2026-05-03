Πόρτο: Στέφθηκε πρωταθλήτρια Πορτογαλίας για 31η φορά – Δείτε βίντεο

Η Πόρτο κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας για 31η φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε 1-0 την Αλβέρκα στην 31η αγωνιστική της Primeira Liga. Οι «Δράκοι» αύξησαν τη διαφορά τους από την Μπενφίκα στους 9 βαθμούς και εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.
Η Μπενφίκα είχε χάσει νωρίτερα ουσιαστικά κάθε ελπίδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε με 2-0, όμως οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Οταμέντι στο 55’ και έφεραν το ματς στα ίσια μέσα σε 12 λεπτά.
Η κατάσταση για την Μπενφίκα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς κινδυνεύει να μείνει και εκτός Champions League. Η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία, με νίκη επί της Γκιμαράες, να την πιάσει στη 2η θέση της βαθμολογίας.
𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 💙
𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 pic.twitter.com/mWGseZgfHE
— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
Το παράδοξο για την ομάδα του Μουρίνιο ήταν η απόφαση να μείνει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο πρώτος σκόρερ της, Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας στράικερ δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τη διαχείρισή του σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
- Νασιονάλ-AVS 1-2
- Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
- Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2
- Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2
- Πόρτο-Αλβέρκα 1-0
- Κάσα Πία-Τοντέλα 3/5
- Μπράγκα-Εστορίλ 3/5
- Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 3/5
- Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
- Πόρτο 85 -32αγ.–ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
- Μπενφίκα 76 -32αγ.
- Σπόρτινγκ Λισ. 73
- Μπράγκα 56
- Φαμαλικάο 52 -32αγ.
- Ζιλ Βισέντε 49
- Γκιμαράες 42
- Μορεϊρένσε 42 -32αγ.
- Αλβέρκα 38 -32αγ.
- Εστορίλ 37
- Αρούκα 36 -32αγ.
- Ρίο Άβε 34
- Σάντα Κλάρα 33 -32αγ.
- Νασιονάλ 31 -32αγ.
- Εστρέλα Αμαδόρα 28 -32αγ.
- Κάσα Πία 26
- Τοντέλα 22
- AVS 17 -32αγ. –ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ–
Πηγή enikos.gr