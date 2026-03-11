Ράφα Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός – Μπέτις: «Μπορούμε να τους κερδίσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά»

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το «τριφύλλι» υποδέχεται την ισπανική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (12/03/2026, 19:45), σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ο προπονητής των «πράσινων», Ράφα Μπενίτεθ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει των δύο αναμετρήσεων με την ομάδα της Ανδαλουσίας, τονίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρόκλησης.

Ο Ισπανός τεχνικός επισήμανε ότι τα παιχνίδια με τη Μπέτις δεν θα είναι εύκολα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο ώστε να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί, ενώ βασική προϋπόθεση αποτελεί η εμπιστοσύνη προς τους ποδοσφαιριστές και η προσήλωση στο αγωνιστικό πλάνο.

«Είμαι σίγουρος ότι έχετε καλή μνήμη. Είπα στην αρχή, το ξαναλέω, ένα παιχνίδι κάθε φορά είναι το μότο μου. Όταν βρίσκεσαι σε τρεις ή τέσσερις διοργανώσεις και έχεις τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά σου, αν συνεχίζεις να κερδίζεις σημαντικά παιχνίδια, το κλειδί είναι να συγκεντρώνεσαι πάντα στο επόμενο. Προσπαθείς να συγκεντρώνεσαι μόνο στο επόμενο παιχνίδι και πρέπει να δώσεις εμπιστοσύνη στους παίκτες. Και ο Βισέντε πριν ήταν ξεκάθαρος στο κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα όσο πιο καλά γίνεται. Ακολουθούμε τον δρόμο μας και νομίζω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε στα επίπεδα που θέλουμε. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Συνεχίζουμε να κινούμαστε μπροστά και να κάνουμε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται, για να μειώσουμε το κενό που μας χωρίζει από αυτό που θέλουμε».

Η ταυτότητα της Μπέτις και το πλάνο του Παναθηναϊκού

Αναφερόμενος στον τρόπο παιχνιδιού της Μπέτις, ο Μπενίτεθ τόνισε ότι πρόκειται για μια ομάδα που βασίζεται στην κατοχή της μπάλας και στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Όπως εξήγησε, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παρουσιαστεί οργανωμένος και συμπαγής, με συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιριστών σε όλες τις γραμμές.

«Για εμάς το σημαντικότερο είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, ως ομάδα. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά. Η ομάδα πρέπει να ανταποκριθεί, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να προστατεύσουμε τους παίκτες μας στο ένας εναντίον ενός, να είμαστε συμπαγείς και με συνοχή. Παράλληλα πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα και, όταν την έχουμε, να δημιουργούμε κάτι επικίνδυνο. Είναι απλό στη θεωρία, αλλά αρκετά δύσκολο στην πράξη. Ωστόσο αυτός είναι ο μόνος δρόμος».

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε επίσης στην πορεία της ομάδας από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, επισημαίνοντας ότι ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Όταν ήρθαμε εδώ είχαμε τρεις βαθμούς στο Europa League και ήμασταν ένατοι στο πρωτάθλημα. Φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ξέρω ότι είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να ανταγωνιζόμαστε για τίτλους. Θέλω να το κάνω αυτό στο μέλλον. Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν έχουμε παρουσιάσει καλύτερη εικόνα και αυτό αποτελεί πρόοδο. Πετύχαμε την τέταρτη θέση, κάτι που ήταν εξέλιξη σε σχέση με τη στιγμή που ήρθαμε. Έχουμε κάνει κάποια θετικά βήματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με ρεαλισμό και αισιοδοξία».

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Δημήτρης αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ ερωτευμένος με την Ελένη Ελληνική Ένωση Καφέ: Η επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος εξαντλεί τις αντοχές των επιχειρήσεων του κλάδου Ιράν: Φέρεται να πόντισε περί τις 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί να πλήξει και λιμάνια New York Times: Ευθύνη των ΗΠΑ για το χτύπημα στο σχολείο στο Ιράν

Τα προβλήματα στην άμυνα και οι επιλογές του Μπενίτεθ

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω τραυματισμών και απουσιών, ιδιαίτερα στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

«Έχουμε δύο καθαρόαιμους στόπερ διαθέσιμους. Στις προπονήσεις δουλέψαμε τόσο με τετράδα όσο και με πεντάδα στην άμυνα. Είναι κάτι που θα το δούμε. Υπάρχουν ζητήματα, αλλά ελπίζω ότι θα βρούμε λύσεις με κάποιες αλλαγές. Αν χρειαστεί να παίξουμε με τέσσερις στην άμυνα, το έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Σε ό,τι αφορά την τακτική προσέγγιση της ομάδας του, ο Μπενίτεθ τόνισε ότι επιδιώκει ισορροπία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, χωρίς να περιορίζεται σε έναν μόνο τρόπο ανάπτυξης.

«Το μοντέλο παιχνιδιού και το σύστημα είναι διαφορετικά πράγματα. Προσπαθούμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, με ισορροπία. Κάποιες φορές έχουμε περισσότερη κατοχή, άλλες φορές χρειάζεται να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο. Προτιμώ να έχουμε την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα. Πρέπει να μπορούμε να πιέζουμε ψηλά, να κρατάμε την μπάλα όταν χρειάζεται και να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και με αντεπιθέσεις».

Η αισιοδοξία για τη «μάχη» του Europa League

Τέλος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις αναμετρήσεις με τη Μπέτις, τονίζοντας ότι η ομάδα του μπορεί να ανταποκριθεί, αρκεί να παρουσιάσει υψηλό επίπεδο απόδοσης.

«Η Μπέτις είναι μια πολύ καλή ομάδα, έμπειρη και με καλό προπονητή. Ο Πελεγκρίνι βρίσκεται εκεί πέντε χρόνια, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για τον τρόπο παιχνιδιού τους. Μπορούμε να τους κερδίσουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα παίζουμε καλύτερα και αυτός είναι ο δρόμος. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν».