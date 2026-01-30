Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα» – «Όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος»

Με ανάμικτα συναισθήματα εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ και το 1-1 του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, αναφέροντας ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα, που δεν σταμάτησαν ούτε λίγες ώρες πριν το ματς, κάνοντας την προσπάθεια του «τριφυλλιού» ακόμα πιο ηρωική. Παράλληλλα, δήλωσε ότι δεν έχει κάποια προτίμηση μεταξύ των Βικτόρια Πλζεν και Νότιγχαμ Φόρεστ ως επόμενων αντιπάλων, σχολιάζοντας ότι «όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Για τις αντίξοες συνθήκες: «Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα. Χάσαμε παίκτες την τελευταία στιγμή, ο Τουμπά έπαιξε με πυρετό, έπρεπε να αλλάξουμε τα πλάνα μας. Ο Ρενάτο (Σάντσες) είχε επίσης κάποια θέματα. Ήταν πολύ δύσκολα για εμάς».

Για το παιχνίδι με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Σήμερα τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Τουμπά με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς από κάθε πλευρά».

Για την επιλογή Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την αυριανή κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τα παιδιά από την ακαδημία που αγωνίστηκαν: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό σήμερα, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Για τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».

Η εικόνα της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από αξιέπαινη, παρά την ισοπαλία. Εσάς σας δικαιώνει αυτή η εικόνα; Γιατί η ενδεκάδα ήταν «πειραματική» και πριν την σέντρα προστέθηκαν κι άλλα προβλήματα. Αισθάνεστε δικαιωμένος;

«Ναι, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είχαμε έξτρα προβλήματα, ο Τουμπά είχε πυρετό, ο Ρενάτο είχε κάποια προβλήματα αλλά μπήκε. Νεαρά παιδιά που ήρθαν και βοήθησαν. Είμαι ικανοποιημένος για αυτό και για τους φιλάθλους μας. Είμαι απογοητευμένος γιατί ενώ κερδίζαμε δεχτήκαμε ένα γκολ προς το τέλος. Το να κάνεις όλα αυτά που κάναμε κόντρα σε μια τόσο καλή ομάδα όπως η Ρόμα, με όλα αυτά τα προβλήματα… Αξίζουν συγχαρητήρια οι ποδοσφαιριστές».

Με την σημερινή του εμφάνιση και το γκολ, ανεβαίνει στην ιεραρχία της ομάδας ο Ταμπόρδα;

«Αστειευόμουν λέγοντας πριν το παιχνίδι ότι ίσως έβαζε γκολ. Τα συγχαρητήρια πάνε σε όλους αλλά κυρίως σε αυτόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις έτσι και να βάλεις γκολ όταν δεν έχεις τόσο ρυθμό. Το να αγωνιζόμαστε έτσι είναι καλό για την ομάδα».

Μιλήσατε με τον Γκασπερίνι;

«Ξέρουμε ότι ο Γκασπερίνι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και η Ρόμα μια πολύ καλή ομάδα. Δίνω ακόμα μεγαλύτερο έπαινο στους παίκτες μας, γιατί είδαμε την ποιότητα, την επιθυμία, τα χαρακτηριστικά των αντιπάλων μας και εμείς μπορέσαμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί. Εύχομαι τα καλύτερα στην Ρόμα για την συνέχεια της σεζόν».

Νιώθετε αδικημένος από την κατάληξη αυτής της πορείας και την 20η θέση; Έχετε κάποια προτίμηση μεταξύ Βικτόρια Πλζεν και Νότιγχαμ Φόρεστ;

«Για να είμαστε δίκαιοι δεν ήξερα πού ακριβώς ήμασταν, γιατί έπρεπε να συγκεντρωθούμε μόνο στο δικό μας ματς και δεν κοιτούσαμε την κατάταξη. Δεν ήμουν απασχολημένος με αυτό ούτε και μετά το φινάλε. Είχαμε προκριθεί, καλές ομάδες θα βρούμε απέναντί μας. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε επιρροή σε αυτή την κλήρωση. Όποιος κι αν έρθει θα είναι άτυχος, γιατί θα κληρωθεί μαζί μας».