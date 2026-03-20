Ράφα Μπενίτεθ: «Είμαι περήφανος από την προσπάθεια των παικτών, η ατομική ποιότητα των αντιπάλων έκανε την διαφορά»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, παραχώρησε δηλώσεις μετά την λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Μπέτις και την ήττα της ομάδας του με 4-0, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει πως είναι περήφανος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του, ενώ υπογράμμισε πως η ατομική ποιότητα των “βερδιμπλάνκος” έκρινε το ματς.

Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0: Βαριά ήττα στην Σεβίλλη και «αντίο» στην Ευρώπη

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπενίτεθ:

«Είναι πολύ δύσκολο να βρεις θετικά στοιχεία μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα, όπως και δύο-τρεις αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά, όμως συνολικά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος.

Νομίζω ότι η ατομική ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Μιλάμε για μια ομάδα που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της La Liga. Είχαμε τη δική μας στιγμή, αλλά όταν δεν την εκμεταλλεύεσαι, στη συνέχεια το πληρώνεις και δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στην ποιότητά τους.

Euroleague: Κοντά στο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός – Διπλά για Μπαρτσελόνα, Ντουμπάι, Μονακό και Παρτίζαν – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 32ης αγωνιστικής

Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα τα είχαμε πάει πολύ καλά και είμαι ικανοποιημένος από την πορεία της ομάδας. Σήμερα δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, ενώ και το timing των γκολ που δεχτήκαμε δεν ήταν καλό. Δεχθήκαμε το πρώτο νωρίς, το δεύτερο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το τρίτο σε ένα σημείο που προσπαθούσαμε να αλλάξουμε την εικόνα μας. Παρά το αποτέλεσμα, είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών, όμως σίγουρα το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλαμε».

Πηγή: ertsports.gr