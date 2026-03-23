Ραζβάν Λουτσέσκου: «Ήμασταν στη χειρότερη μέρα μας φέτος – Ήταν σαν να είχαμε… παραλύσει»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τον Βόλο στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να στέκεται στα λάθη και στην απώλεια αυτοπεποίθησης της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, μιλώντας στην COSMOTE TV, χαρακτήρισε την εμφάνιση ως μία από τις χειρότερες της σεζόν και εξήγησε ότι τα διαδοχικά λάθη έδωσαν στον αντίπαλο τον έλεγχο και την ψυχολογία.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού

Για το ματς: «Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια για εμάς, ίσως το χειρότερο. Απροσδόκητη στιγμή, ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά από πολλά λάθη, τους δώσαμε την ευκαιρία για να έχουν ευκαιρίες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Χάσαμε την ηρεμία και την αυτοπεποίθησή μας. Ήμασταν παθητικοί, ακόμη και στο β’ μέρος. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να παίξει. Ενδεχομένως να είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης αυτήν τη στιγμή, το άγχος να μην δεχθούμε κάποιο τέρμα. Ήμασταν μπλοκαρισμένοι και όχι όπως συνήθως».

Για την 3η ανατροπή στη σεζόν: «Κάτι χάθηκε για εμάς, η ηρεμία, η αυτοπεποίθηση μετά τα λάθη, που τους επέτρεψαν να πλησιάσουν την εστία μας. Υπάρχουν λάθη από παντού, χάσαμε την αυτοπεποίθηση που είχαμε μετά το πρώτο γκολ. Είναι ένα γκολ που καταλαβαίνεις ότι οι παίκτες δεν είχαν ηρεμία, χάναμε μπάλες, προσπαθούσαμε να ανακτήσουμε την μπάλα. Παίζαμε με μία ομάδα επιθετική, συγκεντρωμένη στην άμυνα. Δεχθήκαμε το γκολ, το δεύτερο γκολ ήταν από δικό μας κόρνερ. Κακή στιγμή, δύσκολη, αλλά εντάξει είναι ποδόσφαιρο πρέπει να αντιδράσεις. Έχουμε μπροστά μας έξι παιχνίδια. Πρέπει να αντιδράσουμε, υπάρχει η δυνατότητα από την ομάδα να βρει τρόπο, γιατί το έχει καταφέρει πολλές στιγμές».

Στη συνέχεια, στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ επανήλθε, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν αντέδρασε ως σύνολο και έχασε τις μονομαχίες, ενώ τόνισε ότι η εικόνα ήταν κατώτερη των προσδοκιών. «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις σωστή εξήγηση. Η πρώτη εντύπωση μου είναι πως μετά το 0-1 είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ εύκολα λάθη, που έδωσαν χώρο στην απέναντι ομάδα να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι πήραν την αυτοπεποίθηση και εμείς χάσαμε την ηρεμία μας. Νομίζω είναι το χειρότερο παιχνίδι τη φετινή σεζόν μας. Δεν αντιδράσαμε σαν ομάδα. Ακόμα και όταν είδαμε ότι το παιχνίδι δεν μας βγαίνει. Και τα γκολ που δεχθήκαμε. Στο πρώτο γκολ δεν είχαμε την αντίδραση που έχουμε ως ομάδα. Και στο δεύτερο γκολ το ίδιο. Μετά το 1-1 είπαμε σαν ομάδα ότι θα πάμε να πιέσουμε για το 1-2, είχαμε κάποιες πιθανότητες, όχι όμως με καθαρό μυαλό και δεχθήκαμε το 2-1. Ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά από όλους. Κάνουμε πιο δύσκολα τα πράγματα για τον εαυτό μας. Έχουμε δείξει πως μπορούμε να βρούμε αντίδραση σε αυτή την κατάσταση και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεν κερδίσαμε μονομαχίες, οι αντίπαλοι κέρδισαν και μπήκαν σε πολλές μονομαχίες. Ήμασταν στη χειρότερη μέρα μας φέτος. Ήταν σαν να είχαμε… παραλύσει».