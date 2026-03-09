Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα με τόσες απουσίες θα τα είχε καταφέρει»

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στη φετινή κανονική περίοδο της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ολοκλήρωσε το παιχνίδι ισόβαθμη με τους Πειραιώτες στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου υπογράμμισε ότι οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στις δυσκολίες και διατήρησαν υψηλό επίπεδο απόδοσης, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα.

Το απρόοπτο με τον Ζίβκοβιτς πριν από τη σέντρα

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα προέκυψε απρόοπτο με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και τελικά δεν αγωνίστηκε στο «Καραϊσκάκης», στερώντας από τον ΠΑΟΚ έναν από τους βασικούς του ποδοσφαιριστές.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με τόσες απουσίες που είχαμε, η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα μπορούσε να το κάνει. Η νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες είναι εξαιρετική. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και για την ανθρώπινη πλευρά και την ενσυναίσθησή τους».

Η αποτίμηση του Λουτσέσκου για την εικόνα του αγώνα

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν παίκτες που μόλις γύρισαν. Δεν αφήσαμε πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από ένα, εμείς είχαμε άλλες δύο καλές πιθανότητες για να σκοράρουμε. Έκαναν φανταστική δουλειά μετά από ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα. Αυτό που κρατάμε είναι η υπερηφάνεια για τους παίκτες και η πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα».